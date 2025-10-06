Ufficializzati Anticipi e Posticipi Serie A e Coppa Italia: Gennaio di fuoco per la Fiorentina

La Lega Serie A comunica anticipi e posticipi fino alla 22ª e l’orario della sfida di Coppa Italia con il Como al Franchi

La Lega Serie A ha ufficializzato oggi il calendario degli anticipi e posticipi del campionato dalla 13ª alla 22ª giornata, oltre all’orario della prossima sfida di Coppa Italia che vedrà la Fiorentina impegnata contro il Como. Per i viola si preannuncia soprattutto un inizio 2026 ad altissima intensità, con partite cruciali contro avversari di primo piano come Lazio, Milan e Bologna. A rendere ancora più impegnativo il periodo sarà anche l’ottavo di finale di Coppa Italia, in programma allo stadio Artemio Franchi contro i lariani, per una sfida secca da dentro o fuori.

Foto acffiorentina.com