Valcareggi: "Non mi piace la squadra che sta nascendo. Chiesa vuole andarsene, domani ci sarà l'incontro"

Queste le parole a Radio Marte del procuratore Furio Valcareggi il quale ha detto la sua su Federico Chiesa e sul sorteggio del calendario dei viola: "Un inizio non facile per la Fiorentina che alla p...

Queste le parole a Radio Marte del procuratore Furio Valcareggi il quale ha detto la sua su Federico Chiesa e sul sorteggio del calendario dei viola: "Un inizio non facile per la Fiorentina che alla prima giornata incontrerà il Napoli in casa. Non mi piace la squadra che sta nascendo, serve gente con più voglia di fare però è ancora tutto è da definire. Chiesa secondo me se ne andrà perché ha deciso così anche se i viola non sono, comprensibilmente, d'accordo. Domani ci sarà un incontro con il ragazzo e la situazione sarà più chiara".