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JUVENTUS A FIRENZE IL 2/12. PRIMO BIG MATCH ROMA 4/11. MILAN E INTER...

E' uscito il calendario della Serie A ed è tempo di bilanci per la Fiorentina. L'avvio di campionato offre dei match molto agevoli in casa mischiati a delle trasferte molto complicate e difficili. L'e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2018 20:41
JUVENTUS A FIRENZE IL 2/12. PRIMO BIG MATCH ROMA 4/11. MILAN E INTER... -
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E' uscito il calendario della Serie A ed è tempo di bilanci per la Fiorentina. L'avvio di campionato offre dei match molto agevoli in casa mischiati a delle trasferte molto complicate e difficili. L'esordio sarà il 19 agosto con la Sampdoria, mentre la partita più attesa contro la Juventus, il due dicembre in casa.

Ecco nel dettaglio tutto il calendario

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