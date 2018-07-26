JUVENTUS A FIRENZE IL 2/12. PRIMO BIG MATCH ROMA 4/11. MILAN E INTER...
E' uscito il calendario della Serie A ed è tempo di bilanci per la Fiorentina. L'avvio di campionato offre dei match molto agevoli in casa mischiati a delle trasferte molto complicate e difficili. L'e...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2018 20:41
E' uscito il calendario della Serie A ed è tempo di bilanci per la Fiorentina. L'avvio di campionato offre dei match molto agevoli in casa mischiati a delle trasferte molto complicate e difficili. L'esordio sarà il 19 agosto con la Sampdoria, mentre la partita più attesa contro la Juventus, il due dicembre in casa.
Ecco nel dettaglio tutto il calendario