SARÀ INTER - FIORENTINA, POI SAMP E VERONA . TUTTO IL CALENDARIO DELLA SQUADRA VIOLA
È stata sorteggiata a prima giornata di campionato e poi a seguire tutto il calendario della prossima serie A 2017/2018, ecco il calendario completo della Fiorentina:Prima giornataAtalanta-RomaBologna...
È stata sorteggiata a prima giornata di campionato e poi a seguire tutto il calendario della prossima serie A 2017/2018, ecco il calendario completo della Fiorentina:
Prima giornata
Atalanta-Roma
Bologna-Torino
Crotone-Milan
Hellas Verona-Napoli
Inter-Fiorentina
Juventus-Cagliari
Lazio-SPAL
Sampdoria-Benevento
Sassuolo-Genoa
Udinese-Chievo Verona
Seconda giornata
Benevento-Bologna
Chievo Verona-Lazio
Crotone-Hellas Verona
Fiorentina-Sampdoria
Genoa-Juventus
Milan-Cagliari
Napoli-Atalanta
Roma-Inter
Spal-Udinese
Torino-Sassuolo
Terza giornata
Atalanta-Sassuolo
Benevento-Torino
Bologna-Napoli
Cagliari-Crotyone
Hellas Verona-.Fiorentina
Inter- Spal
Juventus-Chievo
Lazio.Milan
Sampdoria Roma
Udinese-Genoa
QUARTA GIORNATA
Chievo Verona-Atalanta
Crotone-Inter
Fiorentina-Bologna
GENOA-Lazio
Milan-Udinese
Napoli-Benevento
Roma-Hellas Verona
Sassuolo-Juventus
SPAL-Cagliari
Torino-Sampdoria
QUINTA GIORNATA
Atalanta-Crotone
Benevento-Roma
Bologna-Inter
Cagliari-Sassuolo
Genoa-Chievo Verona
Hellas Verona-Sampdoria
Juventus-Fiorentina
Lazio-Napoli
Milan-SPAL
Udinese-Torino
SESTA GIORNATA
Cagliari-Chievo Verona
Crotone-Benevento
Fiorentina-Atalanta
Hellas Verona-Lazio
Inter-Genoa
Juventus-Torino
Roma-Udinese
Sampdoria-Milan
Sassuolo-Bologna
SPAL-Napoli
SETTIMA GIORNATA
Atalanta-Juventus
Benevento-Inter
Chievo Verona-Fiorentina
Genoa-Bologna
Lazio-Sassuolo
Milan-Roma
Napoli-Cagliari
SPAL-Crotone
Torino-Hellas Verona
Udinese-Sampdoria
OTTAVA GIORNATA
Bologna-SPAL
Cagliari-Genoa
Crotone-Torino
Fiorentina-Udinese
Hellas Verona-Benevento
Inter-Milan
Juventus-Lazio
Roma-Napoli
Sampdoria-Atalanta
Sassuolo-Chievo Verona
NONA GIORNATA
Atalanta-Bologna
Benevento-Fiorentina
Chievo Verona-Hellas Verona
Lazio-Cagliari
Milan-Genoa
Napoli-Inter
Sampdoria-Crotone
SPAL-Sassuolo
Torino-Roma
Udinese-Juventus
DECIMA GIORNATA
Atalanta-Hellas Verona
Bologna-Lazio
Cagliari-Benevento
Chievo Verona-Milan
Fiorentina-Torino
Genoa-Napoli
Inter-Sampdoria
Juventus-SPAL
Roma-Crotone
Sassuolo-Udinese
UNDICESIMA GIORNATA
Benevento-Lazio
Crotone-Fiorentina
Hellas Verona-Inter
Milan-Juventus
Napoli-Sassuolo
Roma-Bologna
Sampdoria-Chievo Verona
SPAL-Genoa
Torino-Cagliari
Udinese-Atalanta
DODICESIMA GIORNATA
Atalanta-SPAL
Bologna-Crotone
Cagliari-Hellas Verona
Chievo Verona-Napoli
Fiorentina-Roma
Genoa-Sampdoria
Inter-Torino
Juventus-Benevento
Lazio-Udinese
Sassuolo-Milan
TREDICESIMA GIORNATA
Benevento-Sassuolo
Crotone-Genoa
Hellas Verona-Bologna
Inter-Atalanta
Napoli-Milan
Roma-Lazio
Sampdoria-Juventus
SPAL-Fiorentina
Torino-Chievo Verona
Udinese-Cagliari
QUATTORDICESIMA GIORNATA
Atalanta-Benevento
Bologna-Sampdoria
Cagliari-Inter
Chievo Verona-SPAL
Genoa-Roma
Juventus-Crotone
Lazio-Fiorentina
Milan-Torino
Sassuolo-Hellas Verona
Udinese-Napoli
QUINDICESIMA GIORNATA
Benevento-Milan
Bologna-Cagliari
Crotone-Udinese
Fiorentina-Sassuolo
Hellas Verona-Genoa
Inter-Chievo Verona
Napoli-Juventus
Roma-SPAL
Sampdoria-Lazio
Torino-Atalanta
SEDICESIMA GIORNATA
Cagliari-Sampdoria
Chievo Verona-Roma
Genoa-Atalanta
Juventus-Inter
Lazio-Torino
Milan-Bologna
Napoli-Fiorentina
Sassuolo-Crotone
SPAL-Hellas Verona
Udinese-Benevento
DICIASSETTESIMA GIORNATA
Atalanta-Lazio
Benevento-SPAL
Bologna-Juventus
Crotone-Chievo Verona
Fiorentina-Genoa
Hellas Verona-Milan
Inter-Udinese
Roma-Cagliari
Sampdoria-Sassuolo
Torino-Napoli
DICIOTTESIMA GIORNATA
Cagliari-Fiorentina
Chievo Verona-Bologna
Genoa-Benevento
Juventus-Roma
Lazio-Crotone
Milan-Atalanta
Napoli-Sampdoria
Sassuolo-Inter
SPAL-Torino
Udinese-Hellas Verona
DICIANNOVESIMA GIORNATA
Atalanta-Cagliari
Benevento-Chievo Verona
Bologna-Udinese
Crotone-Napoli
Fiorentina-Milan
Hellas Verona-Juventus
Inter-Lazio
Roma-Sassuolo
Sampdoria-SPAL
Torino-Genoa