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La Juventus il 20 settembre, capodanno con il Milan a Firenze. Tutti i big match della Fiorentina in questa stagione

Date e trasferte della Fiorentina con tutte le più grandi squadre del campionato. Mese di novembre contro Lazio e Roma in casa e in trasferta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2017 23:01
La Juventus il 20 settembre, capodanno con il Milan a Firenze. Tutti i big match della Fiorentina in questa stagione - Inter - Fiorentina
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Nel dettaglio tra casa e trasferta, in casa e fuori casa, tutti gli incroci di questa stagione con le grandi del campionato:

1° Giornata: Inter-Fiorentina (20 agosto, 6 gennaio)

5° Giornata: Juventus-Fiorentina (20 settembre, 11 febbraio)

Juventus - Fiorentina

12° Giornata: Fiorentina-Roma (5 novembre, 8 aprile)

Fiorentina - Roma

14° Giornata: Lazio-Fiorentina (26 novembre, 18 aprile)

Lazio - Fiorentina

16° Giornata: Napoli-Fiorentina (10 dicembre, 29 aprile)

Napoli - Fiorentina

19° Giornata: Fiorentina-Milan (30 dicembre, 20 maggio)

Fiorentina - Milan

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