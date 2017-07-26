La Juventus il 20 settembre, capodanno con il Milan a Firenze. Tutti i big match della Fiorentina in questa stagione

Date e trasferte della Fiorentina con tutte le più grandi squadre del campionato. Mese di novembre contro Lazio e Roma in casa e in trasferta

A cura di Redazione Labaroviola 26 luglio 2017 23:01

Inter - Fiorentina

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