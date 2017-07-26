La Juventus il 20 settembre, capodanno con il Milan a Firenze. Tutti i big match della Fiorentina in questa stagione
Date e trasferte della Fiorentina con tutte le più grandi squadre del campionato. Mese di novembre contro Lazio e Roma in casa e in trasferta
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2017 23:01
Nel dettaglio tra casa e trasferta, in casa e fuori casa, tutti gli incroci di questa stagione con le grandi del campionato:
1° Giornata: Inter-Fiorentina (20 agosto, 6 gennaio)
5° Giornata: Juventus-Fiorentina (20 settembre, 11 febbraio)
12° Giornata: Fiorentina-Roma (5 novembre, 8 aprile)
14° Giornata: Lazio-Fiorentina (26 novembre, 18 aprile)
16° Giornata: Napoli-Fiorentina (10 dicembre, 29 aprile)
19° Giornata: Fiorentina-Milan (30 dicembre, 20 maggio)