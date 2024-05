Gravina: “Sappiamo come far uscire il calcio italiano dalla crisi, è superficiale parlare solo di debiti”

Presso il Polo Universitario di Scienze Sociali in occasione del convegno organizzato dall’Ateneo “Crisi e rilancio del calcio italiano” è intervenuto il presidente della FIGC Gabriele Gravina che ha parlato dell’economia del calcio italiano: “Credo sia assurdo non scendere nei particolari relativi ad ogni singolo imprenditore, dal momento che il sistema calcio è variegato ed ogni realtà fa storia a sé ma non per questo bisogna attaccare il sistema, ci sono delle criticità ed è evidente, ma l’impegno è sempre stato quello di far tornare i conti. Parlare solo di debiti nel mondo del calcio è superficiale, ma comunque ci siamo preoccupati di questa situazione e accompagniamo le società verso un modello più virtuoso in un mondo che ha una concorrenza atipica rispetto agli altri ambiti economici. L’obbiettivo che mi pongo è quello di riportare credibilità, siamo in grado di risolvere i nostri problemi da soli, ma dobbiamo cambiare rotta sin da un livello culturale. Pensare che solo con la crescita si possa risolvere il problema è assolutamente sbagliato, poiché la strada per il futuro è lo sviluppo sostenibile che è lo strumento con cui il sistema calcio può dare più frutti e risorse. Il calcio rimette più soldi in circolo rispetto a quanto riceve dallo Stato, ma io non andrò mai a chiedere denaro a nessuno, ricordiamoci che il calcio mantiene lo sport italiano in generale perché i nostri soldi servono anche agli altri.”