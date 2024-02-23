Al Viola Park Gravina con la maglia della Fiorentina e Joe Barone con la maglia della Nazionale

Fiorentina e Federazione Italiana Gioco Calcio al fianco. Questo pomeriggio il Viola Park è stato teatro della sfida delle ragazze azzurre

In occasione della partita della Nazionale femminile allo stadio del Viola Park, il presidente della Federazione Italiana Gabriele Gravina e il direttore generale della Fiorentina Joe Barone si sono scambiati le rispettive maglie di rappresentanza con grande soddisfazione dopo una partita che è storica per la storia viola e del suo centro sportivo. Queste le foto postate dai profili social ACF

IL RACCONTO DI VALCAREGGI

https://www.labaroviola.com/valcareggi-biraghi-mi-ha-chiamato-per-quello-che-detto-gli-ho-chiesto-scusa-ma-non-cambio-idea/241211/