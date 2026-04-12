Gravina ironizza: “Ho sbagliato io due rigori, forse mi sarei dovuto allenare di più”

Gabriele Gravina ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera: “Evidentemente ho sbagliato io due rigori contro la Svizzera, tre palle gol contro la Bosnia e sbagliato due rigori. Forse mi sarei dovuto allenare di più…”
12 Aprile · 11:47
Aggiornamento: 12 Aprile 2026 · 11:47
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Gabriele Gravina ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera: “Evidentemente ho sbagliato io due rigori contro la Svizzera, tre palle gol contro la Bosnia e sbagliato due rigori. Forse mi sarei dovuto allenare di più…”