Gravina: “Se fossi certo che dimettendomi il calcio ripartirebbe e vinceremmo i Mondiali, lascerei subito”

Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha parlato del futuro della Nazionale, rispondendo anche alle domande sulle possibili dimissioni in caso di mancata qualificazion...

Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha parlato del futuro della Nazionale, rispondendo anche alle domande sulle possibili dimissioni in caso di mancata qualificazione: “Dimissioni? Se avessi la certezza che andando via ripartirebbe il calcio italiano e vinceremmo i Mondiali, sarei il primo a farmi da parte. Ma se pensiamo che a ogni risultato negativo si debba cambiare il presidente, commettiamo un altro errore. Non esiste una norma che imponga di fare un passo indietro. Io non vado in campo, ma difendo le mie scelte. Continuiamo a cercare colpevoli senza renderci conto che la FIGC non può imporre certe dinamiche, può solo sensibilizzare.”

Come riporta Corriere dello Sport