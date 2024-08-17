Gravina sicuro: "La Fiorentina di Palladino ha le carte in regola per fare un exploit come il Bologna"

Il presidente della FIGC Gravina ha rilasciato un'intervista, parlando anche di Fiorentina e di Raffaele Palladino

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, nella quale ha anche parlato della Fiorentina e di altre squadre di Serie A. Queste le sue parole:

Il campionato lo immagino più combattuto per lo scudetto. Conte al Napoli, Thiago alla Juve e anche il Milan possono ridurre il gap con l’Inter. Italiano mi incuriosisce, la Fiorentina di Palladino ha le carte in regola per ripetere l’exploit del Bologna visto la scorsa stagione.

LE PAROLE DI BLAZQUEZ

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