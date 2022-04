La denuncia di Gravina: “Si parla di cambiare il calcio in Italia, ma nessuno fa niente”

Il numero uno della FIGC Gabriele Gravina ha parlato a margine del Consiglio Federale di oggi, esprimendosi sulle difficoltà del calcio italiano. Ecco le sue parole: “È una opposizione che se finisce sempre 18-3 diventa complicata. Deve portare a riflettere un po’ di più. Io non ne faccio una questione di numeri, né di contrapposizioni. Ho solo un obiettivo, ovvero far evolvere in maniera positiva il calcio italiano. Non possiamo dire di voler cambiare il calcio e poi facciamo di tutto per mantenere lo status quo. Bisogna spingere al massimo sull’acceleratore per un percorso di riforme, questa è la mia posizione politica e della maggior parte dei membri del Consiglio Federale”