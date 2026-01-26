Gravina contro il divieto di trasferta: “Penalizzare i tifosi virtuosi è una sconfitta per il calcio”

Il presidente FIGC ha parlato del divieto di trasferta, schierandosi in opposizione a questo provvedimento inflitto da poco ai tifosi viola

Il presidente della FIGC si è pronunciato sul divieto di trasferta con cui sono state colpite le tifoserie di Fiorentina e Roma dopo i recenti scontri sulla A1:

”Divieto trasferte? Non è un argomento che ci lascia indifferenti e dispiace per quello che avviene. Noi siamo per l'individuazione delle singole responsabilità per non penalizzare le comunità virtuose di tifosi.

Privare una parte di questa comunità è una sconfitta per il mondo del calcio e stiamo provando a superarlo in stretta collaborazione con il ministero dell'interno". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa post consiglio federale. "Certo non si può far finta di nulla quando avvengono cose del genere - ha aggiunto -. Noi dobbiamo collaborare con gli organi di giustizia come la polizia e il ministero dell'interno. Il calcio è festa e gioia, non possiamo consentire questa modalità di appuntamenti sulle strade provinciali e sulle autostrade per gli scontri. Qui si parla di delinquenza e come tale viene perseguita. Dispiace penalizzare i soggetti virtuosi. Se penalizziamo tutti non si rende onore al mondo del calcio e su questo lavoriamo, affinché venga perseguito chi commette il reato". Lo riporta ANSA