“La Juve ha rubato, Gravina cambi spacciatore”. La FIGC apre un fascicolo sul presidente della Ternana

Accuse pesanti del presidente della Ternana e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, dopo il patteggiamento della Juve sulla manovra stipendi. Intervenuto nel corso della diretta di calciomercato.it ai microfoni di TvPlay, Bandecchi ha criticato aspramente anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina: “Hanno rubato. Con tutto il rispetto per Gravina penso che debba cambiare spacciatore”.

La polemica è nata dopo le parole del presidente Bandecchi a TVPlay. Il neo sindaco di Terni, infatti, aveva detto su Gravina: “Ha detto qualcosa di gravissimo per un uomo con una carica come la sua. Ha sbagliato, quello che ha detto non ha né capo né coda, forse voleva dire qualcosa di diverso. Non esiste nessuno di considerabile sopra le leggi, perché sennò scusate io domani vado a fare una rapina in banca e con quei soldi risolvo i miei problemi. Il mondo del calcio deve allinearsi di più con le problematiche di tutti i giorni”.

Il suo intervento ha lasciato il segno. Infatti, la FIGC ha aperto un fascicolo su di lui dopo l’attacco al Presidente della FIGC e alla Juventus. “Intendo precisare di non aver mai avuto intenzione di offendere il presidente federale Gabriele Gravina, rinnovando nel contempo la totale stima verso il suo operato”. Queste le scuse arrivate oggi da Bandecchi