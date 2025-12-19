19 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:30

Gravina duro sulla lite tra Allegri e Oriali: “Bisogna riacquisire l’educazione, sconfitta per il calcio”

19 Dicembre · 17:28

Aggiornamento: 19 Dicembre 2025 · 17:30

Il presidente della FIGC si è espresso sulla brutta lite che ha avuto luogo ieri tra Allegri e Oriali durante la gara di Supercoppa

“L’aggressione verbale Allegri-Oriali? Qui è un fatto culturale. Dobbiamo riacquistare il senso dell’educazione. Ultimamente si è convinti che più si urla e più si condiziona la scelta o la decisione dell’arbitro o degli addetti ai lavori, ma invece è solo una sconfitta per l’immagine del calcio italiano”.

Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, nella conferenza stampa post consiglio parlando di quanto accaduto in Supercoppa italiana.

A chi gli chiede anche un commento anche sugli insulti ricevuti dal difensore della Roma Mario Hermoso da parte parte di Michael Folorunsho in Cagliari-Roma ha aggiunto: “Basta con queste modalità di aggressioni continue, vale per tutti, per Folorunsho, per i presidenti, per i dirigenti, i calciatori e i tifosi. Parliamo di fair play ed etica, facciamo le campagne e ce lo stampiamo sul petto e poi andiamo in campo e ci sputiamo addosso”. Lo riporta ANSA

