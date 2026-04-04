Carraro su Gravina: "Lo apprezzo e ha sbagliato a dimettersi, adesso c'è un vuoto"

L'ex presidente della FIGC e del CONI ha difeso l'operato del suo collega Gabriele Gravina appena dimessosi, dopo la Bosnia

L'ex presidente di FIGC e CONI Franco Carraro ha parlato a La Repubblica di Gabriele Gravina che si è dimesso da qualche giorno dopo la disfatta in Bosnia: "Stimo Gabriele e dico che non si doveva dimettere perché ora c'è un posto vuoto che non si sa come sarà coperto, mi lascia preoccupato questa sua decisione. Non mi ricandiderò ovviamente perché ho 86 anni e lasciamo perdere, ma vedrei bene un ex giocatore alla guida tipo Damiano Tommasi che ha fatto anche il manager ed è preparato per il ruolo perché non ci puoi mettere uno che non è esperto. Ci vuole unità perché se siamo scollati, allora davvero tutto finisce."