Agresti duro: “Gravina prova a resistere in ogni modo. Non siamo più nell’élite del calcio, il sistema va rifondato

La situazione è di emergenza assoluta e, in questi casi, esiste solo una soluzione: intervenire con provvedimenti straordinari

Stefano Agresti a La Gazzetta dello Sport ha affermato: “E tre. Un altro disastro, un altro fallimento si abbatte sul nostro calcio. Prendiamone atto: non siamo più nell’élite del calcio mondiale. Non è un episodio, non è un caso. La realtà ha una forma diversa: ci appare come un ridimensionamento inequivocabile. Gravina prova a resistere in ogni modo. Se riuscirà anche stavolta, nonostante la delusione di milioni di tifosi azzurri, stabilirà un doppio record: mondiali falliti e di resistenza.

Il sistema va rifondato. Non possiamo più rinviare. La situazione è di emergenza assoluta e, in questi casi, esiste solo una soluzione: intervenire con provvedimenti straordinari. Bisogna lavorare sui settori giovanili, sui regolamenti a tutela dei calciatori italiani. Servirà tempo, serviranno soprattutto uomini e idee giuste. Ma non si può più aspettare”.