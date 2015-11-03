Labaro Viola

Notizie Agresti Fiorentina

Agresti duro: “Gravina prova a resistere in ogni modo. Non siamo più nell’élite del calcio, il sistema va rifondato

01 aprile 2026 12:41

Agresti: "L'Inter domenica parte favorita, ma non troppo. La Fiorentina è lì perché ha un progetto forte"

27 novembre 2024 16:35

Agresti: "Kean può essere l'attaccante titolare dell'Italia al prossimo Mondiale"

12 settembre 2024 15:16

Agresti: "De Rossi e Pradè sono molto legati, ma lui vuole la Roma e rimarrà li almeno un altro anno"

28 marzo 2024 12:51

Agresti: "Le due finali sono un risultato inaspettato. La Fiorentina andrà a Praga a vincere"

30 maggio 2023 19:14

Agresti: "Vlahovic è l'erede ideale di Ibrahimovic. Sarebbe il colpo della vita per il Milan"

19 novembre 2021 13:52

Agresti: "Commisso andrà avanti con Pradè, ma cambierà allenatore e tutto il pacchetto difensivo"

18 marzo 2021 14:32

Agresti: "Iachini trasmette delle caratteristiche che mancavano con Montella. Ieri la Viola poteva vincere..."

07 gennaio 2020 13:16

Agresti: "Spalletti alla Fiorentina sarebbe una scelta affascinante. Non ci scordiamo che è tifosissimo viola"

11 novembre 2019 19:30

Agresti: "I Della Valle cederebbero la società volentieri. Ma chi la compra?

12 aprile 2019 13:06

"Ai Della Valle non interessa costruire una squadra forte. Un cambio di proprietà..."

14 dicembre 2018 23:03

Agresti: "Bernardeschi traditore? No, è lui che è stato tradito dalla Fiorentina. Masochista se restava..."

24 luglio 2017 22:03

Archivio

Esplora l'archivio di Agresti

Sett. 14
Sett. 48 Sett. 37 Sett. 13
Sett. 22
Sett. 46 Sett. 11
Sett. 2
Sett. 46 Sett. 15
Sett. 50
Sett. 30