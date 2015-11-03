Notizie Agresti Fiorentina

Agresti duro: “Gravina prova a resistere in ogni modo. Non siamo più nell’élite del calcio, il sistema va rifondato
01 aprile 2026 12:41
Agresti: "L'Inter domenica parte favorita, ma non troppo. La Fiorentina è lì perché ha un progetto forte"
27 novembre 2024 16:35
Agresti: "Kean può essere l'attaccante titolare dell'Italia al prossimo Mondiale"
12 settembre 2024 15:16
Agresti: "De Rossi e Pradè sono molto legati, ma lui vuole la Roma e rimarrà li almeno un altro anno"
28 marzo 2024 12:51
Agresti: "Le due finali sono un risultato inaspettato. La Fiorentina andrà a Praga a vincere"
30 maggio 2023 19:14
Agresti: "Vlahovic è l'erede ideale di Ibrahimovic. Sarebbe il colpo della vita per il Milan"
19 novembre 2021 13:52
Agresti: "Commisso andrà avanti con Pradè, ma cambierà allenatore e tutto il pacchetto difensivo"
18 marzo 2021 14:32
Agresti: "Iachini trasmette delle caratteristiche che mancavano con Montella. Ieri la Viola poteva vincere..."
07 gennaio 2020 13:16
Agresti: "Spalletti alla Fiorentina sarebbe una scelta affascinante. Non ci scordiamo che è tifosissimo viola"
11 novembre 2019 19:30
Agresti: "I Della Valle cederebbero la società volentieri. Ma chi la compra?
12 aprile 2019 13:06
"Ai Della Valle non interessa costruire una squadra forte. Un cambio di proprietà..."
14 dicembre 2018 23:03
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