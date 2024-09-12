Agresti: "Kean può essere l'attaccante titolare dell'Italia al prossimo Mondiale"

Il giornalista ha espresso il suo parere riguardo alle prestazioni del nuovo attaccante viola anche in ottica azzurra

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Stefano Agresti ha commentato le prestazioni offerte da Kean recentemente su una diretta del canale youtube del giornale: "Kean ha 24 anni, è un ragazzo del 2000, può ancora crescere e ha tanti margini di miglioramento, però l'inizio in viola è positivo. Mi piace il suo atteggiamento ed ha la giusta mentalità non appena entra in campo, deve sbocciare definitivamente perché io me lo aspetto a fine anno a 15 gol e non sarei sorpreso. L'anno scorso ha fatto zero gol, ora ha tutto per prendersi la Fiorentina e la Nazionale sulle spalle. Kean può essere l'attaccante titolare al prossimo Mondiale."

https://www.labaroviola.com/pruzzo-kean-ha-tanto-potenziale-ma-uno-come-retegui-e-piu-forte-di-lui/267943/