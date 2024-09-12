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Agresti: "Kean può essere l'attaccante titolare dell'Italia al prossimo Mondiale"

Il giornalista ha espresso il suo parere riguardo alle prestazioni del nuovo attaccante viola anche in ottica azzurra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2024 15:16
Agresti: "Kean può essere l'attaccante titolare dell'Italia al prossimo Mondiale" -
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Il giornalista della Gazzetta dello Sport Stefano Agresti ha commentato le prestazioni offerte da Kean recentemente su una diretta del canale youtube del giornale: "Kean ha 24 anni, è un ragazzo del 2000, può ancora crescere e ha tanti margini di miglioramento, però l'inizio in viola è positivo. Mi piace il suo atteggiamento ed ha la giusta mentalità non appena entra in campo, deve sbocciare definitivamente perché io me lo aspetto a fine anno a 15 gol e non sarei sorpreso. L'anno scorso ha fatto zero gol, ora ha tutto per prendersi la Fiorentina e la Nazionale sulle spalle. Kean può essere l'attaccante titolare al prossimo Mondiale."

https://www.labaroviola.com/pruzzo-kean-ha-tanto-potenziale-ma-uno-come-retegui-e-piu-forte-di-lui/267943/

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