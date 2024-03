Agresti: “De Rossi e Pradè sono molto legati, ma lui vuole la Roma e rimarrà li almeno un altro anno”

Stefano Agresti, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, ha spiegato ai microfoni di Radio Radio Mattino Sport e News il motivo che avvicinerebbe De Rossi alla Fiorentina in caso di mancato rinnovo: “De rossi e Pradè sono legati da un legame molto forte e questo è l’unico motivo per cui il tecnico giallorosso potrebbe essere accostato alla panchina della Fiorentina, ma la vedo difficile. De Rossi vuole la Roma e non mi viene difficile credere che il rinnovo ci sarà e rimarrà sulla panchina per almeno un altro anno“

