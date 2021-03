Agresti: “Commisso andrà avanti con Pradè, ma cambierà allenatore e tutto il pacchetto difensivo”

Il direttore di calciomercato.com, Stefano Agresti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

“Credo che la Fiorentina cambierà l’allenatore e che la strada sia segnata. Ho la sensazione che anche Prandelli si sia arreso a qursto. Cambieranno anche molti giocatori, in primis in difesa dove partiranno Pezzella e Milenkovic. Sul direttore sportivo non so cosa succederà, ma credo che Commisso potrebbe andare avanti con Pradè”

