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Agresti: "I Della Valle cederebbero la società volentieri. Ma chi la compra?

Il giornalista Agresti, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato anche di Fiorentina:“I Della Valle lascerebbero volentieri la Fiorentina ma non è facile trovare un acquirente. Firenze non può esser...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 aprile 2019 13:06
Agresti: "I Della Valle cederebbero la società volentieri. Ma chi la compra? -
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Il giornalista Agresti, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato anche di Fiorentina:

“I Della Valle lascerebbero volentieri la Fiorentina ma non è facile trovare un acquirente. Firenze non può essere delusa da questa gestione societaria”

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