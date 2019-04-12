Agresti: "I Della Valle cederebbero la società volentieri. Ma chi la compra?
Il giornalista Agresti, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato anche di Fiorentina:“I Della Valle lascerebbero volentieri la Fiorentina ma non è facile trovare un acquirente. Firenze non può esser...
A cura di Redazione Labaroviola
12 aprile 2019 13:06
Il giornalista Agresti, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato anche di Fiorentina:
“I Della Valle lascerebbero volentieri la Fiorentina ma non è facile trovare un acquirente. Firenze non può essere delusa da questa gestione societaria”