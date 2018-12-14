"Ai Della Valle non interessa costruire una squadra forte. Un cambio di proprietà..."
A radio Sportiva ha parlato il direttore di calciomercato,com Stefano Agresti: “Fiorentina, sarebbe auspicabile arrivare ad un cambio di proprietà perché i Della Valle hanno dimostrato di non essere c...
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2018 23:03
A radio Sportiva ha parlato il direttore di calciomercato,com Stefano Agresti: “Fiorentina, sarebbe auspicabile arrivare ad un cambio di proprietà perché i Della Valle hanno dimostrato di non essere così coinvolti emotivamente nel club. Per loro non è tra gli interessi primari costruire una squadra forte”.