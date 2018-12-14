"Ai Della Valle non interessa costruire una squadra forte. Un cambio di proprietà..."

A radio Sportiva ha parlato il direttore di calciomercato,com Stefano Agresti: “Fiorentina, sarebbe auspicabile arrivare ad un cambio di proprietà perché i Della Valle hanno dimostrato di non essere c...

A cura di Redazione Labaroviola 14 dicembre 2018 23:03

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