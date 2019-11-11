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Agresti: "Spalletti alla Fiorentina sarebbe una scelta affascinante. Non ci scordiamo che è tifosissimo viola"

Il noto giornalista sportivo Stefano Agresti è intervenuto ai microfoni di "Radio Sportiva", parlando di un'ipotetico cambio sulla panchina viola. Grande estimatore di Luciano Spalletti, lo vedrebbe b...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 19:30
Agresti: "Spalletti alla Fiorentina sarebbe una scelta affascinante. Non ci scordiamo che è tifosissimo viola" -
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Il noto giornalista sportivo Stefano Agresti è intervenuto ai microfoni di "Radio Sportiva", parlando di un'ipotetico cambio sulla panchina viola. Grande estimatore di Luciano Spalletti, lo vedrebbe bene al posto di Montella:

“Prendere Spalletti per la panchina della Fiorentina sarebbe una scelta affascinante. I suoi valori da allenatore sono indiscussi. Non rinuncia ai soldi ed  molto legato all’Inter, ma non ci scordiamo che è tifosissimo della viola“.

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