ACF, venerdì 6 settembre alle ore 20 amichevole tra Fiorentina e Perugia al Franchi

ACF Fiorentina comunica che venerdì 6 settembre alle ore 20.00, presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, la formazione viola affronterà in amichevole il Perugia. Il costo per l’ingresso sarà di du...

ACF Fiorentina comunica che venerdì 6 settembre alle ore 20.00, presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, la formazione viola affronterà in amichevole il Perugia. Il costo per l’ingresso sarà di due euro ed i biglietti sono disponibili a partire da oggi pomeriggio, alle ore 17:00, presso le biglietterie ufficiali e, per i titolari della tessera InViola Card Gold, anche su internet. Ai sostenitori viola sarà destinata la Tribuna Coperta mentre per quelli a seguito della Squadra umbra verrà riservato il Settore Ospiti acquistabile solo online con tessera del Perugia. I media interessati all’evento potranno accedere con l’accredito stampa stagionale o mostrando il tesserino da giornalista dall’ingresso laterale al T20 e sarà loro riservata la tribuna stampa.

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