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ACF, venerdì 6 settembre alle ore 20 amichevole tra Fiorentina e Perugia al Franchi

ACF Fiorentina comunica che venerdì 6 settembre alle ore 20.00, presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, la formazione viola affronterà in amichevole il Perugia. Il costo per l’ingresso sarà di du...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2019 19:41
ACF, venerdì 6 settembre alle ore 20 amichevole tra Fiorentina e Perugia al Franchi -
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ACF Fiorentina comunica che venerdì 6 settembre alle ore 20.00, presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, la formazione viola affronterà in amichevole il Perugia. Il costo per l’ingresso sarà di due euro ed i biglietti sono disponibili a partire da oggi pomeriggio, alle ore 17:00, presso le biglietterie ufficiali e, per i titolari della tessera InViola Card Gold, anche su internet. Ai sostenitori viola sarà destinata la Tribuna Coperta mentre per quelli a seguito della Squadra umbra verrà riservato il Settore Ospiti acquistabile solo online con tessera del Perugia. I media interessati all’evento potranno accedere con l’accredito stampa stagionale o mostrando il tesserino da giornalista dall’ingresso laterale al T20 e sarà loro riservata la tribuna stampa.

 

 

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