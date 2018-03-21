Perugia, sbaglia a pronunciare il nome di Astori. Speaker licenziato

Incredibile a Perugia. In occasione di Perugia-Brescia lo speaker di casa sbaglia a pronunciare il nome di Astori. Il presidente lo licenzia

Quel lapsus è costato caro allo speaker dello stadio Curi di Perugia: è stato licenziato dal presidente umbro, Massimiliano Santopadre. Un lapsus sul nome di Davide Astori, pronunciato per due volte come "Astolfi". L'episodio era avvenuto in occasione della gara di recupero di serie B giocata lo scorso 6 marzo tra i padroni di casa e il Brescia, precedendo il minuto di raccoglimento in memoria del capitano della Fiorentina. Un errore a dir poco imbarazzante che è stato ritenuto dalla società biancorossa di una gravità tale per cui lo speaker Francesco Bircolotti, che ricopriva l'incarico da oltre quattro anni, è stato immediatamente sospeso e poi licenziato.

Fonte: Gazzetta dello Sport