Antognoni:"Il calcio di oggi è stravolto da televisioni e sponsor. I giocatori sono spinti ad esperienze nuove.."

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, ha parlato nel corso del pomeriggio ai microfoni di aboutumbriamagazine.it. Queste le dichiarazioni salienti:“Il mio legame con l’Umbria è forte e...

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, ha parlato nel corso del pomeriggio ai microfoni di aboutumbriamagazine.it. Queste le dichiarazioni salienti:

“Il mio legame con l’Umbria è forte e ben radicato, porto sempre con me il ricordo piacevole della regione in cui sono nato e ho passato la mia infanzia. Ora non avendo più i genitori che vivono lì, la frequento di meno, anche se ho ancora parenti a Perugia”.

MILAN. “È rimasto il ricordo e la simpatia rossonera di quando ero bambino, più che altro per il fatto che tutta la mia famiglia tifava per il Milan. Poi però nel mio cuore ha nettamente prevalso il colore viola è la Fiorentina”.

TORNARE IN UMBRIA. “Sinceramente no, anche perché ho lasciato l’Umbria quando ero ancora molto piccolo. Perugia per me rappresenta l’infanzia e l’adolescenza, ma successivamente Firenze è diventata la mia casa ed è difficile per me vedermi lontano da qui”.

BANDIERE. “Il calcio di oggi è completamente diverso da quello in cui giocavo io, anche rispetto a quello di alcuni anni fa. Tutto é stato stravolto, è difficile che un calciatore possa indossare la stessa maglia per tutta la carriera, sono subentrate dinamiche diverse legate a televisioni e sponsor, anche banalmente, alla ricerca di esperienze di vita diverse, basta guardare i tanti calciatori, anche di alto livello, che vanno a giocare in Cina, in Australia o negli USA”.

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