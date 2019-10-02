Mancini, indagato il presidente del Perugia. Presunta truffa nei confronti della Fiorentina. I dettagli

Secondo La Nazione, la procura di Perugia indaga sulle presunte plusvalenze della vendita dei giocatori del club umbro. Si riporta anche delle intercettazioni con il presidente dell'Atalanta Percassi...

Secondo La Nazione, la procura di Perugia indaga sulle presunte plusvalenze della vendita dei giocatori del club umbro. Si riporta anche delle intercettazioni con il presidente dell'Atalanta Percassi : "Ma se io ho un rapporto con Percassi, presidente dell’Atalanta e gli dico “Luca mi devi fare un favore io devo finire la stagione, prendimi un giocatore a 1 milione di euro”», dice il patron degli umbri, Santopadre, a un interlocutore che lo interrompe: «Questo non lo posso dire perché allora è vero che c’è un contratto simulato». La vicenda della vendita di Mancini per 300.000 mila e Santopadre jr per 1,9 milioni di euro all’Atalanta era già nota. Il pubblico ministero spiega: "Le conversazioni lascerebbero configurare o una truffa di rilevante entità ai danni della Fiorentina o, accogliendo la prospettazione di Santopadre, il reato di falso in bilancio".