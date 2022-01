Brovarone sicuro: “Carnesecchi da prendere subito, alla Fiorentina piace Maxi Gomez. Sogno Zakaria”

L’intermediario di mercato fiorentino Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

La vicenda Chiesa e la trasparenza del suo entourage? La cosa più bella del mondo sarebbe dire alla gente cosa sta succedendo e ammettere che ci sono offerte che ti stanno facendo girare la testa nonostante il legame con la Fiorentina, cosa ci vuole? Invece si nascondono dietro tutti i procuratori. Con Vlahovic la società ha preso una lezione che spero serva per tutta la vita.”

La questione portieri in casa Fiorentina? Cerofolini ha deluso, non ha convinto dove ha giocato, per me il portiere del futuro italiano è Carnesecchi, tutta la vita, è anche un bravo ragazzo e qui ci starebbe alla grande. Meret ha un contratto in scadenza nel 2023, ha più volte desiderato di andare via perchè non sta avendo spazio, credo che sia il futuro del Napoli e non credo sia indicatissimo per Italiano che vuole un gioco preciso con i piedi. Vicario? Non è ancor pronto, alla prima giornata di campionato ha fatto un qualcosa da non fargli vedere più il campo, adesso si è riscattato bene”

Dove intervenire su questa squadra? A centrocampo e attacco siamo già molto forti, abbiamo 8/9 centrocampisti, ma dobbiamo puntare su Castrovilli, è uno dei più forti in circolazione e non lo possiamo scartare al primo periodo negativo. Io prenderei Zakaria, è fortissimo. Sottil? Adesso con Nico e Ikonè lui è chiuso, non voglio dire che Pradè non ha preso Berardi per Sottil ma quasi. Maleh? Bisogna aspettarlo. Dietro li cambierei tutti, Udogie mi piace, uguale Singo lo prenderei. Andrei a cercare il nuovo Van Dijk in giro per il mondo.

Gilberto che giocava con noi adesso sta facendo bene con il Benfica anche in Champions League anche in partite di livello assoluto. Maxi Gomez del Valencia? Uruguagio, giovane, lo hanno preso dal Celta Vigo, credo che sia l’unico che possano cedere a gennaio perchè ha vissuto due anni in maniera negativa. Piace alla Fiorentina, lo so certamente, potrebbe essere un futuro Suarez, sono sicuro che alla Fiorentina sanno già chi è il più prossimo attaccante. Julian Alvarez? Se Italiano cambia modo di attaccare e di giocare. Zurkowski? Quando l’ha preso Corvino l’ha pagato tanto ed era uno dei talenti migliori della Polonia, è un giocatore duttile, che può fare anche l’esterno o il trequartista

Biraghi e la sua stagione? Quello che sta facendo oggi lo faceva anche prima, il problema sono i cross, che molto spesso li tira addosso agli avversari, non ho nulla contro di lui, ma a me piacciono i grandi giocatori e lui non lo è. Non sono due gol su punizione ti insegnano a difendere, a me lui come calciatore non piace, nonostante gli riconosco l’attaccamento alla maglia. Se vai con lui contro il Borussia ti asfaltano

Ikonè e Gonzalez? Nico in un attacco a due è spaventoso, nel tridente perde qualcosa, Ikonè invece è un’ala a cui piace entra davanti al campo, vive per l’ultimo passaggio. Nico è attaccante, per me lui può fare anche la prima punta alla grande”

