Agostinelli: "La Fiorentina ha fatto poco per le sue possibilità, è mancato il salto di qualità"

Andrea Agostinelli, ex giocatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della situazione attuale della Fiorentina e della Lazio.

L'ex giocatore della Lazio, oggi allenatore, Andrea Agostinelli ha parlato ai microfoni di Radio Bruno sulla corsa europea tra Lazio e Fiorentina: "Mi aspettavo di più dalla Fiorentina perchè ha una grande squadra e un allenatore giovane e voglioso. Ciò che è mancato è la concretezza e la continuità per fare il salto di qualità. Mi sembra sia stato fatto il minimo sindacale con un Kean così, dovevano lottare almeno fino all'ultimo per l'Europa League. Veramente è stato fatto troppo poco."

Sull'ex Lazio Cataldi: "Mi è piaciuto molto nella prima parte di stagione, poi ha avuto qualche problema. Non credo sia una priorità della Lazio riaverlo, anche se è un giocatore affidabile."

Conclude il discorso parlando della squadra di Lotito: "Peccato che i biancoclesti non abbiano vinto mai in casa dopo Monza, ha perso veramente tanti punti in casa in modo clamoroso. Non è giusto il malcontento verso Baroni: è arrivato ai quarti di Europa League, prossimo anche alla zona Champions, non gli si può imputare nulla, anche perchè gioca un bel calcio. Baroni è da riconfermare, ma va rinforzato l'organico per dare forza a questo nuovo corso."