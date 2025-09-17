17 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:51

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Agostinelli: “Col Napoli la Fiorentina non poteva giocare con due punte, Pioli si è consegnato a centrocampo”

Radio

Agostinelli: “Col Napoli la Fiorentina non poteva giocare con due punte, Pioli si è consegnato a centrocampo”

Mirko Carmignani

17 Settembre · 15:22

Aggiornamento: 17 Settembre 2025 · 15:22

TAG:

#FiorentinaAgostinelliComoNapoliPioli

Condividi:

di

L'allenatore ha detto il suo pensiero relativo allo schieramento dei viola contro il Napoli di sabato sera

A Radio Bruno è intervenuto l’allenatore Andrea Agostinelli per parlare di Fiorentina: “Il Napoli è molto più forte e lo vediamo, ma non solo della Fiorentina. Direi di tante squadre è più forte, ma la Fiorentina non ha fatto niente per rendergli difficile la vita perché si è consegnata dopo l’inizio e non ha mai reagito. Per me non si doveva giocare a due punte perché non è facile avere un atteggiamento così offensivo se non sei nettamente più forte e lo vedi nelle formazioni di tutte le big che hanno un solo attaccante con tanti centrocampisti dietro.”

Sul Como: “Sfida interessante, sta crescendo tanto e si è guadagnato molto rispetto. Fabregas è bravissimo e molto moderno, sono sicuro che la Fiorentina farà una prestazione migliore perché Pioli farà capire sempre meglio il suo calcio perché è bravo e conosce molto bene le dinamiche di campo.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio