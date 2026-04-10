Agostinelli: “Fagioli è imprescindibile per la Fiorentina, Gudmundsson può restare fuori”

L’ex calciatore della Lazio, Andrea Agostinelli, è intervenuto a Radio FirenzeViola parlando della batosta subita ieri sera dalla Fiorentina: “Noi quando giochiamo all’estero, con squadre che non sono di prima fascia, prendiamo le batoste. La Fiorentina ok che deve pensare al campionato, ma per come è messa in Serie A, se la poteva giocare meglio. La Fiorentina è in una posizione che qualche mese fa era impensabile. Poteva mettersi in una situazione meno difficile per il ritorno”.

Sulle assenze di Fagioli e Gud per Fiorentina-Lazio: “Per quanto riguarda Fagioli è una perdita importante, perché è cresciuto molto. Non penso lo stesso per l’assenza di Gudmundsson. Però attenzione che anche la Lazio ha qualche infortunio. La Fiorentina deve fare punti e la Lazio è una squadra molto forte in difesa, quindi credo che sarà una partita molto equilibrata”.