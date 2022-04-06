Agostinelli: ''Italiano destinato a grandi piazze, Castrovilli sta tornando quello di prima''

L'allenatore pone anche l'accento sulla corsa all'Europa League, che a suo dire vede la Fiorentina favorita.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'allenatore ed opinionista Andrea Agostinelli ha parlato dell'imminente impegno della Fiorentina contro il Napoli e del rendimento degli allenatori delle rispettive squadre. Queste le sue parole:

''Italiano, come Spalletti hanno il merito di lottare per un traguardo che la società non aveva loro richiesto a inizio stagione. Per quanto riguarda il rendimento dei calciatori, entrambi non hanno prodotto l'involuzione di nessun componente delle loro rose, ed è un'altra nota di merito. Per quanto riguarda invece la corsa scudetto, credo che il Napoli, delle prime tre, sia senza dubbio la squadra che ha avuto a che fare con più problemi, eppure sono ancora lì. La Fiorentina, invece, mi ha sorpreso moltissimo, solo tre anni fa si salvava all'ultima giornata pareggiando 0-0 contro il Genoa, e invece guardatela ora. Castrovilli finalmente torna a piacermi, sta crescendo moltissimo e sta tornando ai livelli di un tempo''.

NAPOLI, SI FERMA OSIMHEN, MA SU INSTAGRAM RASSICURA: ''CI VEDIAMO IN CAMPO''

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