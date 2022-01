Agostinelli paragona Vlahovic a Gabbiadini in cronaca. Oggi si spiega: “Calciano forte da fermo”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio il commentatore Mediaset Agostinelli ha spiegato il suo paragona tra Vlahovic e Gabbiadini che ha destato molto clamore ieri sera. Il commentatore infatti gli aveva paragonati dopo un tiro da fermo del serbo parato molto bene da Ospina. Queste le sue parole all’emittente fiorentina:

“Vlahovic come Gabbiadini? Entrambi sono capaci da fermo, di spostare la palla e tirare con una potenza inaudita. Loro hanno una forza nelle gambe superiore alla media. Poi è chiaro, Vlahovic ha tutto per essere un campione a livello internazionale, ma in questo fondamentale si assomigliano”.

