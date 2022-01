La Fiorentina avvia trattativa per il rinnovo del gioiello Agostinelli, contratto in scadenza a giugno

Fiorentina molto attiva in queste prime settimane del nuovo anno e non solo sul mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, infatti, il club viola ha avviato la trattativa per il rinnovo di contratto di Vittorio Agostinelli, centrocampista della formazione Primavera allenata da Alberto Aquilani autore finora di una stagione da 13 presenze, 2 gol e un assist. Agostinelli (19 anni) è in scadenza di contratto nel prossimo giugno con la società di Rocco Commisso.

