TMW, la Fiorentina vuole Pablo Marì difensore dell’Arsenal. Sarebbe un colpo per l’estate

Potrebbe esserci l’Italia nel futuro di Pablo Marì, difensore classe 1993 dell’Arsenal. Dopo aver girato mezza Europa (Maiorca, Girona, Manchester City, NAC Breda e Deportivo La Coruna) e non solo (Flamengo) il 28enne di Almussafes è finito nel mirino di alcuni club di Serie A.

Samp e non solo – In prima fila, come già emerso, c’è la Sampdoria di Roberto D’Aversa, ma secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com anche Milan (come possibile alternativa all’affare Botman), Torino e Udinese hanno messo Marì nel mirino. Sotto traccia c’è anche la Fiorentina, ma in proiezione estiva dato che i viola hanno un parco difensori al momento completo.

Ovviamente il giocatore dei Gunners non piace solo in Italia. In Spagna, ad esempio, Marì viene seguito con interesse anche da Valencia e Villarreal, con quest’ultimo che lo valuta una possibile alternativa qualcosa Pau Torres dovesse lasciare il Submarino Amarillo.

