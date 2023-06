TMW, Aquilani potrebbe diventare il nuovo allenatore della Reggina se Inzaghi dicesse addio

Il futuro di Filippo Inzaghi potrebbe essere lontano dalla Reggina. Il tecnico infatti, nonostante un contratto in essere, non ha ancora sciolto le riserve sulla sua permanenza in Calabria e piace molto alla Sampdoria che sarebbe in forte pressing per convincerlo a sposare il progetto blucerchiato per puntare alla promozione in Serie A. Secondo quanto raccolto da TMW in settimana dovrebbe esserci un contatto fra le parti, con la Reggina che intanto si guarda attorno alla ricerca di un valido sostituto. I nomi sono quelli di Fabio Caserta, ex Benevento che piace anche al Brescia in Serie C, William Viali, in uscita dal Cosenza e vicino all’Ascoli, e l’emergente Alberto Aquilani della Primavera della Fiorentina. Lo riporta TMW

