Bucchioni: "Frizioni tra Palladino e Pradè? Niente di inventato. Vorrei vedere l'unità d'intenti in campo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, il giornalistaEnzo Bucchioni ha così commentato le parole di Raffaele Palladino in conferenza stampa sulle eventuali frizioni con Daniele Pradè: “Non s...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, il giornalistaEnzo Bucchioni ha così commentato le parole di Raffaele Palladino in conferenza stampa sulle eventuali frizioni con Daniele Pradè: “Non siamo dentro alla società, la sensazione è che ci siano state alcune uscite reiterate di Pradè durante la stagione. Ma questo da prima di Natale, in realtà dall'inizio della stagione quando parlava di non essere costretto alla difesa a tre… Non ci stiamo inventando niente, alcune cose sono sembrate anche abbastanza dure. Poi sono scelte di Pradè su come fare tali dichiarazioni, però le ha fatte ecco. Calcisticamente ci sono stati richiami frequenti, forti e chiari”.

Poi ha proseguito: “Pradè sarà stato consapevole, al momento della scelta dell'allenatore, di che tipo di calcio propone Palladino. Sono fattori da considerare. Anche lì bisogna fare un passo indietro, è la cronaca a dirci quali sono i piani. Il tecnico, per altro, ci ripete sempre che c'è una grande unità e tanta volontà di dimostrare l'ambizione. Io ci credo, ma voglio vederlo in campo. La prestazione di domenica è indecorosa”.