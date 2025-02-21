Palladino: "Con Pradè c'è sintonia, smentisco tutti i problemi. Contento se vengo messo in discussione"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa, le parole del tecnico viola

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Verona, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Dispiace di aver perso Gudmundsson, la sua è stata una stagione travagliata e sfortunata, l'infortunio di domenica è accidentale, per il suo recupero ci affidiamo all'area medica. Abbiamo fatto una scelta insieme alla società di non prendere un altro attaccante, abbiamo perso anche Colpani e Adli, l'obiettivo adesso è recuperarli. Colpani ha avuto una contusione al piede 25 giorni fa, stiamo cercando di capire quando potrà tornare, lui ha stretto tanto i denti in questo periodo, eravamo corti davanti e si è sacrificato, dobbiamo recuperarlo al 100%. Adli ha avuto una distorsione alla caviglia, ha iniziato a correre e sta meglio, speriamo di averlo nel più breve tempo possibile.

Ad Atene potrebbe essere una rivincita dopo la gara dello scorso anno, affrontiamo una squadra che ha un ambiente caldo, il Panathinaikos è una squadra che ha diversi giocatori che hanno giocato in Italia, sono terzi in classifica, cercheremo di passare il turno.

Smentisco categoricamente che ci siano tensioni tra me e Pradè, credo di parlare anche a nome della società, tra me e il direttore e con la società c'è stima e dialogo, massima sintonia con loro. Queste voci che escono danno fastidio, sono voci false e infondate. Chi vuole scrivere queste cose false continui a farlo, da parte mia posso dire solo questo, è normale che la sconfitta contro il Como ha fatto piacere, siamo amareggiati e arrabbiati, vogliamo vincere la prossima partita, siamo consapevoli tutti che dobbiamo fare di più.

Ci sono giocatori che possono giocare in tante posizioni, Fagioli trequartista può giocare e domenica potremmo trovarlo meglio, può giocare in tanti ruoli, anche Zaniolo può giocare davanti, è nelle sue caratteristiche. Lui è arrivato con grande voglia e umiltà, gli manca il ritmo gara, bisogna avere pazienza con lui, bisogna aspettarlo, sta crescendo, mi aspetto una fase finale ottima per lui. La cosa importante è dare tempo a questi giocatori di inserirsi al meglio. Contro il Como abbiamo avuto una giornata storta, abbiamo analizzato gli errori con i ragazzi, dobbiamo migliorare, ho chiesto alla squadra una solidità e una crescita mentale soprattutto contro avversari che non sono in alto in classifica. Dobbiamo essere bravi come abbiamo fatto contro Lazio, Inter, Milan. Dobbiamo saper interpretare tutte le part

Giocare la Conference è un grande onore, solo il tempo ci dirà se per le altre squadre sarà un vantaggio non giocare le coppe ed avere un solo appuntamento a settimana. Noi vogliamo onorare la Conference perchè è una coppa su cui puntiamo molto.

Sono contento quando vengo messo in discussione, quando i risultati non arrivano è bene che venga criticato io e non i ragazzi che danno sempre il massimo, devo metterci io qualcosina in più. Assurdo dire che la Conference è una coppa non all'altezza, sono venuto qui anche per questo motivo, non vedo l'ora di giocarci, per noi è un trofeo europeo, siamo arrivati sempre in finale e adesso vogliamo vincerla.

Prima prendevamo troppi pochi gol rispetto alla normalità mentre adesso ne stiamo prendendo qualcuno in più. dobbiamo migliorare alcuni aspetti in fase difensiva. Abbiamo lavorato molto in settimana e sicuramente ci saranno dei miglioramenti. Il Verona alterna delle buone prestazioni a prestazioni meno brillanti, è una buona squadra, conosco bene il loro allenatore ed è molto bravo, non vanno sottovalutati. Serve una partita vera, di palleggio, di aggressione, di fase difensiva e di fase offensiva"