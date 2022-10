Fantacalcio, scocca l’ora di Cabral? Chance per Origi, Vlahovic una certezza. È tornato Osimhen

Juventus-Empoli

Juventus

Out Bremer, Danilo convince più Bonucci. Cuadrado in ombra e il ruolo in lista (centrocampista) non lo aiuta, ma oggi è una di quelle partite in cui si può lanciare. Nessun dubbio su Kostic. Rabiot più di Locatello. Via libera a Dusan Vlahovic e Milik.

Empoli

Se usate il modificatore, sempre e solo sì per Vicario. Fabiano Parisi è l’unico approvato nella difesa azzurra. Baldanzi in pole per un posto dietro le punte: si può lanciare, ma come azzardo e non come certezza. Pjaca da ex, Destro da outsider.

Salernitana-Spezia

Salernitana

Si a Daniliuc, no a Fazio e Gyomber. Sempre e solo sì al treno Mazzocchi. Ok Candreva. Tutti pazzi per Boulaye Dia, approvato anche Piatek. Bonazzoli con copertura

Spezia

Ancora out Bastoni, si possono lanciare Kiwior e Holm. È il momento di lanciare Emmanuel Giasy! È ancora a secco in questa stagione e la trasferta di Salerno potrebbe essere quella giusta per tornare al gol. Ok Nzola.

Milan-Monza

Milan

Out Maignan, ci sarà Tatarusanu. Si a Theo Hernandez e Tomori, prudenza con Dest. Bennacer più di Pobega. Brahim in pole su De Ketelaere, prudenza con il belga. Potrebbero esserci delle rotazioni in attacco con Rebic e Divock Origi al posto di Leao e Giroud: potete lanciarli tutti e quattro, ma assicuratevi una copertura.

Monza

No al reparto difensivo brianzolo. Sensi da ampia sufficienza, via libera a Pessina. Si è sbloccato Andrea Petagna: è il momento di puntarci! È anche un ex… Caprari solo per reparti in emergenza.

Fiorentina-Inter

Fiorentina

No a Igor, Quarta più di Milenkovic. Biraghi per i calci piazzati, ok anche Dodo. Barak da ampia sufficienza, così come Amrabat. Via libera a Christian Kouamé: è il trascinatore dei viola in questo momento. Cabral da outsider.

Inter

Acerbi in pole su De Vrij, Bastoni più di Skriniar. Gosens sarà sull’out di sinistra, idea intrigante dopo le recenti prestazioni. Bene Calhanoglu, Barella più di Mkhitaryan. Non si discute Lautaro Martinez, Dzeko più di Correa.

Udinese-Torino

Udinese

Approvatissimo Bijol, Udogie più di Ehizibue. Ok Pereyra, no a Walace. Lovric per completare il centrocampo. Via libera a Beto! Gerard Deulofeu è la garanzia.

Torino

Schuurs più dei compagni di reparto. Lazaro più di Singo. Linetty da giallo facile, meglio Lukic. Nemanja Radonjic e Vlasic più di Miranchuk. Via libera a Pellegri.

Bologna-Lecce

Bologna

Out Kasius, ispira meno Medel. Orsolini più di Barrow e Dominguez. la certezza è il solito Marko Arnautovic.

Lecce

Pongracic più di Tuia. Hjulmand da sufficienza, attenzione ai piazzati di Bistrovic. Banda più di Di Francesco, attenzione alla sorpresa Oudin. Sempre e solo sì a Gabriel Strefezza, Ceesay può lasciare il segno.

Atalanta-Lazio

Atalanta

No a Okoli. Soppy meglio di Maehle e Hateboer. de Roon poco da fantacalcio, via libera a Koopmeiners. Pasalic più di Malinovskyi e Ederson. Si è accesso Luis Muriel: obbligatorio schierarlo! Approvato anche Lookman

Lazio

Lazzari più dei compagni di reparto. Sergej Milinkovic–Savic è più che approvato. Out Immobile, ok Zaccagni e Felipe Anderson. Attenzione alla sorpresa Pedro.

Roma-Napoli

Roma

Smalling più di Mancini e Ibanez. Non convincono Cristante e Matic. Lorenzo Pellegrini vorrà riscattare l’avvio sottotono. Nessun dubbio su Abraham, da schierare a prescindere dal minutaggio. Zaniolo potrebbe essere la sorpresa di giornata. Belotti con copertura.

Napoli

Kim più dell’ex Juan Jesus. Di Lorenzo più di Mario Rui. Via libera a Lobotka, impossibile tenere fuori Zielinski. Mettere Kvicha Kvaratskhelia è un ordine, non un consiglio. Schierate Politano a prescindere dal minutaggio che gli verrà concesso. Osimhen-Raspadori-Simeone in questo ordine.

Cremonese-Sampdoria

Cremonese

Valeri più dei compagni di reparto. No a Escalante. Continuate a dare fiducia a Ciryel Dessers, soprattuto in attacchi in emergenza. Okereke più di Tsadjout.

Sampdoria

Non convince la difesa blucerchiata. No a Villar, Rincon non è da Fantacalcio. Djuricic come scommessa, ma è Abdelhamid Sabiri è l’uomo più in forma dei blucerchiati. Caputo per il fattore rigori. Gabbiadini con copertura.

Sassuolo-Hellas Verona

Sassuolo

Squalificato Ferrari, via libera ad Ayhan. Maxime Lopez da sufficienza, possiamo premiare Frattesi per i suoi inserimenti. Confermate Armand Laurienté: è l’uomo più in forma tra i neroverdi! Luci accese su Pinamonti.

Hellas Verona

Hien più dei compagni di reparto. Faraoni con copertura, via libera a Doig. Tameze da sufficienza, così come Ilic. Ok Lazovic, si può lanciare Lasagna, ma la certezza di questo inizio di stagione risponde al nome di Thomas Henry.