Non ci sarà la conferenza di Italiano, la motivazione della Fiorentina «C’è clima di tensione»

Contro l’Inter è una sfida cruciale per la Fiorentina che ha un assoluto bisogno di ripartire, ma non è per questo motivo che Vincenzo Italiano diserterà oggi la sala stampa “Righini” e non risponderà alle domande dei media, parlando solo ai canali ufficiali. E’ già accaduto più di una volta finora, anche in attesa dell’ultima gara interna, poi persa 4-0 con la Lazio. Ma allora – spiegazione del club – dipese dal fatto che il tecnico aveva parlato già in settimana per l’impegno di Conference.

Stavolta invece, stando a quanto appreso, la decisione della società è legata «al clima di tensione» e alle critiche montanti verso una Fiorentina che – la classifica non mente – è in evidente ritardo: 12° posto, 10 punti, una sola vittoria (con il Verona il 18 settembre) nelle ultime 9 gare di campionato. Una Fiorentina che deve cercare di risolvere al più presto il problema maggiore, che non riguarda solo la comunicazione, ma pure il gol: nella propria storia solo nel 1986-’87 con 7 reti nelle prime 10 giornate fece peggio. Lo riporta Tuttosport

