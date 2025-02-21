La Fiorentina giocherà a Napoli domenica 9 marzo ore 15. Juventus al Franchi domenica 16 marzo ore 18

La Lega Serie A ha comunicato gli orari delle gare dalla ventisettesima giornata alla ventinovesima giornata di Serie A. Sfide che vedranno la Fiorentina scendere in campo venerdì 28 febbraio contro i...

La Lega Serie A ha comunicato gli orari delle gare dalla ventisettesima giornata alla ventinovesima giornata di Serie A. Sfide che vedranno la Fiorentina scendere in campo venerdì 28 febbraio contro il Lecce al Franchi. Successivamente, per la ventottesima giornata, il club viola sarà atteso domenica 9 marzo al Maradona contro il Napoli (ore 15.00). E, infine, domenica 16 marzo alle ore 18.00 la Fiorentina sfiderà la Juventus al Franchi. Di seguito il calendario delle tre giornate.

Venerdì 28 febbraio ore 15.00 - Fiorentina - Lecce

Domenica 9 marzo ore 15.00 - Napoli - Fiorentina

Domenica 16 marzo ore 18.00 - Fiorentina - Juventus