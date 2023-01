Fantacalcio, ispira Felipe Anderson da centravanti, è tornato Chiesa. Jovic se ci sei, batti un colpo

HELLAS VERONA – LECCE

Hellas Verona

Doig il migliore della difesa, Hien in crescita. Darko Lazovic è la luce di questo Verona, da confermare e rilanciare sempre e comunque. Ilic meglio di Tameze e Depaoli. Fiducia a Djuric.

Lecce

Leader Baschirotto, Umtiti da sufficienza. Blin poco da fantacalcio, via libera a Maleh: Baroni ne è rimasto impressionato. Hjulmand da sufficienza, leader in mezzo. Si può lanciare Colombo. Gabriel Strefezza la certezza.

SALERNITANA – NAPOLI

Salernitana

Non prendete rischi inutili, evitate la difesa. Ok il sempreverde Antonio Candreva che potrebbe strappare un buon voto (e bonus?). Vilhena meglio di Nicolussi e Coulibaly. Possibilmente, sarebbe da evitare l’attacco granata, ma nel caso Dia-Piatek-Bonazzoli in questo ordine.

Napoli

Ok Kim, via libera a Mario Rui e Di Lorenzo. Senza Kvaratskhelia è da mettere Elmas, promosso con fiducia. Dentro anche Politano, Raspadori e Lozano con copertura. Victor Osimhen senza nessun tipo di timore.

FIORENTINA – TORINO

Fiorentina

Occasione per rilanciare Milenkovic, no a Venuti. Biraghi per i calci piazzati. Amrabat da buon voto, via libera a Giacomo Bonaventura: faro del centrocampo viola. Nico Gonzalez con copertura. Jovic è sempre più un azzardo: bene bene o male male, nessuna via di mezzo.

Torino

Out Schuurs, no a Djidji. Linetty da malus. Tonny Sanabria segna solo in trasferta, potete riprovarci. Sì a Vlasic-Miranchu, Radonjic a prescindere dal minutaggio.

SAMPDORIA – UDINESE

Sampdoria

Nuytinck da ex. No a Leris, Rincon e Vieira da malus, mentre si può lanciare Augello. Manolo Gabbiadini è sempre il meglio dei suoi.

Udinese

Becao è promosso, Bijol meglio di Perez. Via libera a Pereyra, così come a Udogie. Deulofeu con copertura, Success segna poco. Beto è sempre una buona opzione.

MONZA – SASSUOLO

Monza

No a Izzo, Caldirola più di Marí. Carlos Augusto senza alcun dubbio. Pessina per il fattore rigore rigorista. Ok Ciurria, è in grande forma. Potrebbe sbloccarsi Petagna, fiducia a Caprari.

Sassuolo

No alla difesa. Torna Lopez, Davide Frattesi per gli inserimenti. Traorè per il riscatto. Anche Laurienté deve tornare a brillare e può farlo con le sue caratteristiche. Alvarez solo se manca un big davanti.

SPEZIA – ROMA

Spezia

Senza Kiwior e anche Nikolaou per squalifica la difesa può perdere qualcosa, discorso diverso per i terzini: Emil Holm è una furia, Reca può essere schierabile. Agudelo meglio di Ampadu, Bourabia ed Esposito. Zurkowski deve ancora ingranare, Gyasi non da primissima scelta anche se gioca comunque davanti. Nzola va messo, segna di più in casa anche se sta migliorando pure in trasferta.

Roma

Zaniolo fa discutere, non ci sarà ma nessun problema: fiducia a Dybala, Abraham e Lorenzo Pellegrini. Dei quattro in mezzo nel 3-4-2-1 solo Zalewski può essere un’idea. In difesa sempre Smalling come certezza, mentre oltre a Ibanez anche Mancini è in crescita.

JUVENTUS – ATALANTA

Juventus

I bianconeri proveranno a rispondere sul campo al -15. Bremer per il riscatto, no a Alex. Sandro. Federico Chiesa si è preso la Juventus, Di Maria in crescita. Kostic da riproporre senza paura, Milik sempre una buona scelta.

Atalanta

Scalvini più dei compagni di reparto. No agli esterni e a de Roon. Ederson da sufficienza, l’attacco è una furia: Lookman da confermare dopo le due doppiette di fila tra campionato e Coppa Italia, Rasmus Hojlund da mettere perché è in forma. Boga solo se vi mancano soluzioni, Muriel con copertura.

BOLOGNA – CREMONESE

Bologna

Posch più dei compagni di reparto. Cambiaso con alti e bassi. Sono le partite dove può brillare Riccardo Orsolini. Dominguez piace più di Schouten, Ferguson in crescita. Non convince Zirkzee, Barrow con copertura.

Cremonese

La squadra si è ritrovata con Ballardini. Emanuele Valeri arriva da un doppio assist e può avere fiducia. Dessers meglio di Okereke in attacco, Pickel – in gol con il Napoli – ancora il migliore a centrocampo. Sernicola meglio dei tre centrali, che rimangono un po’ pericolanti.

INTER – EMPOLI

Inter

Skriniar distratto, Acerbi più di Bastoni. De Vrij solo con copertura, Darmian più di Dumfries. Dimarco è da mettere sempre, Gosens con riserva. A centrocampo potrebbe esserci qualche ballottaggio ma i big Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan vanno messi tutti. Davanti potete pensare anche a Lukaku ma assicuratevi una copertura. Via libera a Dzeko, ma soprattutto a Lautaro Martinez.

Empoli

In difesa si può salvare il solo Parisi. A centrocampo si può lanciare Baldanzi. Satriano di lotta e poco da bonus. Ok Ciccio Caputo se vi manca un big davanti, aveva già segnato in casa della Lazio.

LAZIO – MILAN

Lazio

Romagnoli da ex, Lazzari più di Marusic. Momento di grande forma per un ritrovato Luis Alberto, è da mettere. Ovviamente impossibile tenere fuori questo Zaccagni, lo stesso per Felipe Anderson da falso nove. Milinkovic rimane da mettere sempre, potete pensare a Pedro.

Milan

Non un grande momento per i centrali, ma si possono lanciare Theo e Calabria. Tonali può suonare la carica, Bennacer non è da bonus. Rafael Leao non si può discutere, Brahim Diaz meglio di De Ketelaere. Giroud sottotono, ma continuate a dargli fiducia.