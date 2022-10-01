Fantacalcio, è il momento di puntare su Ikoné! Dzeko e il fascino dell'ex. Si sbloccherà De Ketelaere?

Napoli - TorinoNapoliKim più di Rrahmani, così come Di Lorenzo più di Mario Rui. Via libera a Lobotka e Anguissa. Impossibile tenere fuori Zielinski. Mettere Kvaratskhelia è un ordine, non un consigli...

Napoli - Torino

Napoli

Kim più di Rrahmani, così come Di Lorenzo più di Mario Rui. Via libera a Lobotka e Anguissa. Impossibile tenere fuori Zielinski. Mettere Kvaratskhelia è un ordine, non un consiglio. Giovanni Simeone più di Raspadori. Schierate Politano a prescindere dal minutaggio che gli verrà concesso. Ancora presto per Osimhen.

Torino

Buongiorno più dei compagni di reparto. Singo ok, no a Lazaro (o Ola Aina). L'uomo del momento è Nikola Vlasic. Linetty da giallo facile, meglio Lukic. Torna Miranchuk, si può lanciare a prescindere dal minutaggio, così come per libera anche a Radonjic. Out Pellegri, tocca a Sanabria.

Inter - Roma

Inter

Acerbi in pole su De Vrij, Bastoni più di Skriniar. Dimarco sarà sull'out di sinistra, idea intrigante. Ha recuperato Calhanoglu, ma dal 1' partirà l'ex Mkhitaryan. Non si discute Lautaro Martinez, Edin Dzeko potrebbe rivelarsi la sorpresa di giornata: ha il fascino dell'ex.

Roma

Smalling più di Mancini e Ibanez. Non convincono Cristante e Matic. Lorenzo Pellegrini vorrà riscattare l'avvio sottotono. Nessun dubbio su Abraham, si deve lanciare Dybala: è l'uomo del momento in casa Roma. Via libera anche a Zaniolo. Belotti con copertura.

Empoli - Milan

Empoli

No a Stojanovic, con Leao non si scherza. Si può lanciare il solito Fabiano Parisi. Ha recuperato Baldanzi, ma partirà Bajrami dal 1'. Recupera Destro, ma Zanetti dovrebbe puntare sulla coppia Satriano-Lammers.

Milan

Out Maignan, ci sarà Tatarusanu. Approvato, come sempre, Tomori. Out Theo, ci sarà Ballo-Touré. Tonali e Pobega più di Bennacer. Ispira De Ketelaere. Torna Rafael Leao, Messias più di Saelemaekers. Sempre e solo sì ad Olivier Giroud.

Lazio - Spezia

Lazio

Lazzari più dei compagni di reparto. Si è sbloccato Sergej Milinkovic-Savic, il Sergente è più che approvato. Ok Zaccagni e Felipe Anderson, Immobile con copertura. Attenzione alla sorpresa Pedro.

Spezia

Sempre e solo si a Simone Bastoni e Kiwior. Gyasi completerà l'attacco? È listato centrocampista, può far gola e potrebbe essere un'idea per completare il centrocampo. M'Bala Nzola da scommessa per il fattore rigori.

Sampdoria - Monza

Sampdoria

Non convince la difesa blucerchiata. No a Vieira, Rincon non è da Fantacalcio. Djuricic come scommessa, ma è Abdelhamid Sabiri è l’uomo più in forma dei blucerchiati. Caputo per il fattore rigori. Gabbiadini con copertura.

Monza

No al reparto difensivo brianzolo. Sensi da ampia sufficienza, Pessina deve ancora ingranare. Attenzione a Gianluca Caprari dagli undici metri, Mota più di Petagna.

Lecce - Cremonese

Lecce

Ancora presto per Umtiti, Pongracic più di Tuia. Hjulmand da sufficienza, attenzione ai piazzati di Bistrovic. Banda più di Di Francesco, attenzione alla sorpresa Oudin. Assan Ceesay può lasciare il segno.

Cremonese

Valeri più dei compagni di reparto. No a Escalante. Continuate a dare fiducia a Ciryel Dessers, soprattuto in attacchi in emergenza. Okereke più di Tsadjout.

Sassuolo - Salernitana

Sassuolo

Ferrari più dei comapgni. Maxime Lopez da sufficienza, possiamo premiare Frattesi per i suoi inserimenti. Confermate Armand Laurienté. Alvarez con copertura, si può lanciare Pinamonti.

Salernitana

Si a Daniliuc, no a Bronn e Gyomber. Sempre e solo sì al treno Mazzocchi. Ok Candreva, via libera Vilhena. Tutti pazzi per Boulaye Dia, approvato anche Piatek. Bonazzoli con copertura.

Atalanta - Fiorentina

Atalanta

No a Okoli, Toloi più di Demiral. Soppy meglio di Maehle e Hateboer. de Roon poco da fantacalcio, via libera a Koopmeiners. Malinovskyi più di Pasalic e Ederson. Out Zapata, riflettori accesi su Rasmus Hojlund. Non convince Muriel.

Fiorentina

Torna Milenkovic, Quarta più di Igor. Biraghi per i calci piazzati, No a Venuti. Barak da ampia sufficienza. È arrivato il momento di puntare su Jonathan Ikoné! Kouamé più di Jovic e Cabral. Da tenere in considerazione l'opzione Nico Gonzalez, ma la copertura è d'obbligo.

Juventus - Bologna

Juventus

Danilo più di Bremer e Bonucci. Cuadrado più di Kostic. Out Miretti, non convince la linea mediana bianconero. Nonostante il periodo buio, non demordete con Vlahovic. Torna Arkadiusz Milik ed è obbligatorio lanciarlo dal 1'.

Bologna

Ok Kasius, ispira meno Medel. Aria di rilancio per Soriano. Segnali di ripresa da Musa Barrow. Il 4-3-3 di Thiago Motta potrebbe essere la svolta per Orsolini e Sansone, la certezza è il solito Marko Arnautovic.

Hellas Verona - Udinese

Hellas Verona

Hien più dei compagni di reparto. Faraoni con copertura. Tameze da sufficienza, così come Ilic. Ok Lazovic, si può lanciare Lasagna, ma la certezza di questo inizio di stagione risponde al nome di Thomas Henry.

Udinese

Approvatissimi Bijol e Udogie più di Ehizibue. Ok Pereyra, no a Walace. Lovric per completare il centrocampo. Via libera a Beto! Gerard Deulofeu è la garanzia.

https://www.labaroviola.com/dalla-spagna-jovic-non-convince-e-gia-tempo-di-riflessioni-per-la-fiorentina-futuro-in-bilico/187781/