Fantacalcio, Milik per il fascino dell’ex, Kvaratskhelia senza paura. Fiducia a Giroud. Svolta Jovic?

NAPOLI – JUVENTUS

Napoli

Ok Kim, Di Lorenzo più di Mario Rui. Anguissa più di Lobotka, Zielinski merita il rilancio. Attenzione alla mina vagante Elmas: si può lanciare con copertura. Via libera a Kvaratskhelia, Politano più di Lozano. Victor Osimhen non si discute, si mette!

Juventus

Rientra Bremer e si può lanciare. Fiducia a Danilo. Rabiot e Kostic più dei compagni di reparto. Chiesa a prescindere dal minutaggio. No a McKennie. Via libera a Di Maria: sono le sue partite. Arkadiusz Milik, da ex, impossibile da tenere fuori.

CREMONESE – MONZA

Cremonese

Valeri è sempre una buona opzione, specialmente in partite come questa. Non convince Pickel, Buonaiuto solo in leghe numerose. Okereke fatica, così come Cyriell Dessers. Ma è la partita giusta per dar fiducia al centravanti nigeriano.

Monza

Marí più di Izzo e Marlon. Birindelli approvato, intoccabile Carlos Augusto. Fiducia a Ciurria dopo la grande prova (con gol) contro l’Inter. Tridente tutto approvato: dentro Mota, Petagna e Caprari a prescindere dal minutaggio.

LECCE – MILAN

Lecce

Meglio non rischiare con il reparto arretrato giallorosso, ma in caso di necessità si può salvare Baschirotto. Hjulmand da cartellino facile. Per Colombo da ex, ma meglio guardare altrove (se si può). Gabriel Strefezza senza paura.

Milan

Via libera a Calabria e Theo Hernandez. Kalulu più di Tomori. Squalificato Tonali, Bennacer da sufficienza. Brahim Diaz sta bene, è il meglio dei suoi e merita fiducia. Messias con una riserva. Giroud e Leao senza la minima ombra di dubbio.

INTER – HELLAS VERONA

Inter

Acerbi sempre più leader difensivo, si può preferire a Skriniar e Bastoni. Darmian più di Dumfries, ok Dimarco. Sì a Mkhitaryan, non convincono Gagliardini e Asllani. Calhanoglu e Barella solo con riserva. Edin Dzeko non si discute. Via libera anche a Lautaro.

Hellas Verona

No alla difesa scaligera, si può mettere solo Doig in caso d’emergenza. Ilic più di Tameze. Darko Lazovicpuò creare ancora qualche pericolo, Kallon e Djuric solo per coraggiosi.

SASSUOLO-LAZIO

Sassuolo

No alla difesa, così come a Obiang e Matheus Henrique. Ok Frattesi, ispira Traorè Hj. Domenico Berardi rimane la luce della squadra, anche rigorista. Laurienté da buon voto, Alvarez solo per gli amanti dell’azzardo.

Lazio

Romagnoli più di Casale, così come Marusic rispetto a Hysaj. Via libera a Milinkovic-Savic, no a Cataldi. Fiducia a Luis Alberto a prescindere dal minutaggio. Brilla Felipe Anderson: è il momento di dargli fiducia. Così come a Zaccagni. Immobile non si discute.

TORINO-SPEZIA

Torino

Schuurs si è preso la difesa, Buongiorno meglio di Djidji. Singo più di Vojvoda. Sono le partite di Lukic. Vlasic da mettere, Radonjic e Miranchuk a prescindere dal minutaggio. Antonio Sanabria deve sbloccarsi in casa.

Spezia

Kiwior il preferito della difesa. Ok Holm, Bastoni più di Reca. Attenzione a Gyasi, M’Bala Nzola merita la vostra fiducia.

UDINESE-BOLOGNA

Udinese

Becao più di Bijol e Perez. Via libera a Udogie. Walace da sufficienza, Lovric approvato. Roberto Pereyra merita assoluta fiducia. Deulofeu torna ed è subito da schierare, Beto non si tocca.

Bologna

Ok Posh, no al resto della difesa. Schouten da sufficienza. Riccardo Orsolini è il più in forma, mentre Ferguson si può rilanciare. Barrow solo se siete a corto. Sansone potrebbe essere la sorpresa.

ATALANTA-SALERNITANA

Atalanta

Ok Scalvini, Toloi più di Palomino. Zappacosta a prescindere dal minutaggio. De Roon da sufficienza, approvato Koopmeiners. Ederson da ex: si può mettere a prescindere dal minutaggio. Dentro anche Boga Rasmus Hojlund in grande forma. Lookman da rilanciare, così come Zapata.

Salernitana

No alla difesa. Candreva è l’uomo in più dei granata. Vilhena meglio di Nicolussi e Coulibaly. Dia è sempre una buona opzione schierabile, Krzystof Piatek ha un certo feeling con Bergamo: mettetelo!.

ROMA-FIORENTINA

Roma

Smalling è il pilastro in difesa, Mancini meglio di Kumbulla. No a Cristante, Pellegrini con copertura. Paulo Dybala ha già illuminato l’Olimpico con il Genoa e vorrà ripetersi contro i viola. Segnali di ripresa da Abraham. Zaniolo avrà il dente avvelenato dell’ex.

Fiorentina

Biraghi per i calci piazzati, Milenkovic più affidabile di Igor. Si può rivedere il vero Amrabat, sono le sue partite. No a Duncan. Sono le partite di Giacomo Bonaventura. Attenzione all’imprevedibilità di Ikoné, Gonzalez più di Kouamé. Scommessa Jovic.

EMPOLI-SAMPDORIA

Empoli

Luperto da sufficienza, Parisi più di Stojanovic. No ad Akpa Akpro e Grassi, sì a Marin e Bandinelli. Ok a Baldanzi, Bajrami con una riserva. Caputo è il grande ex, si può schierare.

Sampdoria

Ok a Nuytinck, no a Murillo. Ok Sabiri, no a Leris. Manolo Gabbiadini è l’opzione più affascinante del palcoscenico blucerchiato. Lammers d’azzardo.