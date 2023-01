La posizione della Fiorentina su Nico Gonzalez: nessuna offerta ricevuta e nessuna richiesta di cessione

Continuano a circolare rumors riguardo una possibile partenza di Nico Gonzalez a gennaio direzione Leicester per un’offerta superiore ai 30 milioni di euro. Dopo le parole di Italiano: “Sono solo voci” e quelle di Commisso: “E’ un giocatore della Fiorentina e credo rimarrà alla Fiorentina” la società viola continua a negare l’arrivo di un’offerta per il giocatore argentino e una trattativa con il club inglese. Nico Gonzalez non è in vendita e il giocatore, almeno per il momento, non ha manifestato la voglia di andare via da Firenze a gennaio. Resta una situazione tutta da seguire ma al momento la posizione della Fiorentina sulla vicenda sembra essere abbastanza chiara.

IL LEICESTER CONVINTO DI POTER ANDARE AVANTI