Pedullà annuncia: “Milenkovic pronto a dire sì alla Fiorentina. Al momento nessuna soluzione per Dragowski”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in chiave mercato. Ecco le sue parole:

PABLO MARI “Sarebbe stato un ottimo difensore in orbita Fiorentina. L’Arsenal lo avrebbe dato in prestito con diritto di riscatto. In questo momento c’è il Monza”

MILENKOVIC “Milenkovic è pronto a dire sì alla Fiorentina. L’ingaggio non sarebbe un problema, ci sarebbe l’adeguamento dell’ingaggio. Credo sia una situazione che si risolva entro Lunedì. Non è mai stata la prima scelta delle altre, è una teoria che portiamo avanti da settimane, ma è stata la scelta numero due o tre delle altre piazze. Non solo la Fiorentina ha da sbrigliare gli ultimi casi. Sapevamo che saremmo entrati in questo pentalone. È possibile che ci sia un incontro nelle prossime ore. La Juventus è su Kostic, ha altre proprietà. Sta trattando la cessione di Rugani, mentre l’Inter è sempre legata a Skriniar.”.

DRAGOWSKI “C’è la possibilità concreta che abbia il cerino in mano, quando tiri troppo c’è il rischio di strappare la corda. Bournemouth no, l’Espanyol no, siamo al 5 agosto e non c’è una soluzione. Un’agente di un portiere che ha vissuto una stagione difficile deve sapere cosa fare da grande. Provedel vuole la Lazio da un mese, l’agente ha rinunciato anche al 50% delle commissioni per concretizzare il suo passaggio in bianconceleste. Ma il mancato passato di Dragowski in Liguria ha rallentato tutto. Meret ha già l’accordo totale con lo Spezia e mi aspetto che entro questo fine settimana vada. Per Dragowski due o tre autobus sono passati, ma lui non è salito. Ha preso tempo con chiunque e al momento c’è solo un grande cerino in mano. Rimanere a Firenze sarebbe un enorme bagno di sangue per il polacco e per chi lo assiste, in viola è chiuso da Gollini e Terracciano. Ma ricordiamo che ci sono delle giornate di campionato nel mezzo e qualche uscita a vuoto o qualche prova non convincente potrebbe aprire il portiere problema in qualche piazza. Io credo che sia l’ultimo problema della Fiorentina, ma il problema è per il portiere e il suo assistito”.

BAJRAMI “Le dichiarazioni sul mercato vanno prese con le pinze. Bajrami è un simil Milenkovic: la prima scelta di nessuno, la seconda o terza scelta di tanti. Che l’Empoli lo stia proponendo alla Fiorentina non c’è dubbio, ma vedremo”.

LUIS ALBERTO “Aspettano il Siviglia, la Lazio vuole fa Ilic. Secondo me, la Lazio si accontenterebbe anche di 20-21 milioni. Gli spagnoli hanno i soldi di Koundé, quindi i fondi non sono un problema. Ma consapevoli della volontà del calciatore, giocano a ribasso: è un problema della Lazio, non del Siviglia. I biancocelesti hanno già bloccato Ilic. Ipotesi: Luis Alberto non va al Siviglia perchè gli spagnoli giocano troppo a ribasso, la Lazio lo rimette sul mercato a 25-27 milioni. È una situazione da mettere in stand-by in questo momento”.

LO CELSO “Non mi risultano incontri imminenti al momento. Il Tottenham se vuol fare cassa, deve fare cassa per fare un’offerta per Zaniolo. Uno di questi esuberi è proprio il centrocampista argentino. Tornerebbe volentieri al Villarreal, lui sta aspettando il Tottenham e gli spagnoli. Su di lui ci sono anche Fiorentina e Napoli. Ma al momento è un’occasione per tutti quelli che sono pronti a investire. Il titolo in questo momento è “Lo Celso è per tutti”. Quando entriamo in questa fase del mercato è un effetto domino. Vale per tutti. La Fiorentina deve fare Milenkovic per pensare a cosa fare dopo. Se il Napoli concretizza le uscite di Ounas e Zielinski potrebbe bruciare la concorrenza e chiudere per l’argentino”.

TORREIRA “È una partita persa dal suo procuratore. È l’evidenza dei fatti, come la vicenda Nandez. Adesso dobbiamo essere sinceri: la trattativa è saltata solo per le commissioni. È una constatazione dei fatti. Lo scorso anno Pradè lo ha presentato come il suo figlioccio, e lo stesso Torreira aveva detto che non sarebbe tornato in Italia se non fosse stato per Pradè. Allora il problema è di chi lo assiste. La Fiorentina, lo sappiamo, è contro le commissioni. Gli accordi erano diversi, sono stati cambiati e i viola si sono tirati indietro. Stesso discorso di Grillitsch. Il Galatasaray è una società ricca, ha fatto un’offerta anche a Mertens da 4,5 milioni l’anno e il belga sta vacillando. Avete mai letto l’agente che annuncia il pre-accordo con Gattuso e poi il mister dice che vuole Arthur? Le operazioni si fanno, non si leggano. Prima la Fiorentina, poi la Roma, la Lazio, pre-accordo con Valencia. Un giro d’Italia”.