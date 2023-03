Fantacalcio, Cabral per continuare a lasciare il segno. Chance per Ibra, Dybala per prendersi il derby di Roma

Torna la Serie A! Questa sera alle 18.30, Sassuolo-Spezia aprirà la ventisettesima giornata del massimo campionato italiano. Un turno che proseguirà fino a domenica 19 marzo quando, alle 20.45, quando il derby d’Italia tra Inter e Juventus chiuderà la giornata di Serie A. Sempre domenica, ma alle 18, sarà il turno di un altro big match: il derby di Roma. Ma, adesso, andiamo a vedere i consigli per il Fantacalcio.

SASSUOLO – SPEZIA

Sassuolo

Ferrari più di Erlic, così come Zortea dà più garanzie di Rogerio. Si possono premiare gli inserimenti di Davide Frattesi, Maxime Lopez per la sufficienza. Dopo la doppietta all’Olimpico non si può che schierare Armand Laurienté. Nessun dubbio su Berardi e potete dare una chance a Pinamonti.

Spezia

No al reparto difensivo ligure. Ekdal e Bourabia da malus, mentre si può dare una chance a Maldini che vorrà ripetersi dopo il gol contro l’Inter. Gyasi tra alti e bassi. Ma l’uomo da Fantacalcio dello Spezia ha un nome solo: M’bala Nzola.

ATALANTA – EMPOLI

Atalanta

Approvato Demiral, più Toloi di Scalvini. Non convince Maehle, mentre si può lanciare Zappacosta. De Roon da sufficienza, così come Ederson. Pasalic ha perso il fascino dello scorso anno. Boga e Muriel a prescindere dal minutaggio. Fiducia ad Ademola Lookman e Zapata.

Empoli

Del reparto difensivo toscano si può salvare il solo Parisi. No ad Akpa Akpro, il malus è dietro l’angolo. Tommaso Baldanzi sa colpire in queste partite. No a Satriano, Caputo solo in emergenza.

MONZA – CREMONESE

Monza

Izzo più di Marí e Caldirola. Non si può rinunciare a Carlos Augusto, soprattutto in questa giornata di Fantacalcio. Pessina per il fattore rigori. Gianluca Caprari in crescita: è il momento di puntarci! Approvati Ciurria e Petagna, mentre Mota solo con copertura.

Cremonese

Valeri è l’unica pedina da Fantacalcio della retroguardia di Ballardini. Si possono premiare gli inserimenti di Benassi, no a Pickel. La Cremonese si sta attaccando ai gol di Cyriel Dessers nelle ultime uscite: fiducia! Approvato anche Okereke, mentre ci vuole più cautela con Bonaiuto e Tsadjout.

SALERNITANA – BOLOGNA

Salernitana

È tornato il treno Mazzocchi: fiducia! No a Bohinen (non è da Fantacalcio), Coulibaly per la solita sufficienza. Via libera a Candreva, cautela con Kastonos. Boulaye Dia la certezza. Piatek con copertura, così come Bonazzoli.

Bologna

Cambiaso in crescita, ma Posch è la certezza del reparto difensivo emiliano. Problemi per Dominguez, Moro e Schouten da sufficienza. Torna Riccardo Orsolini e non possiamo far a meno di schierarlo. Ok Ferguson, mentre si possono evitare Soriano e Barrow. Arnautovic? Da lanciare, ma la copertura è d’obbligo, così come per Zirkzee.

UDINESE – MILAN

Udinese

Bijol per i calci piazzati, Becao per la solita sufficienza. Via libera anche a Udogie, mentre ci vuole più cautela con Ehizibue. No a Walace, approvati gli inserimenti di Lovric e Pereyra. Occasione per Thauvin: si può lanciare, ma con copertura. Beto può lasciare il segno e svoltare il vostro Fantacalcio.

Milan

Via libera al tridente difensivo dei rossoneri. È tornato il “vero” Theo Hernandeze non possiamo far altro che schierarlo. Tonali più di Bennacer per gli inserimenti. Approvato Brahim Diaz, Leao chiamato a fare di più. Squalificato Giroud, i riflettori sono puntati tutti su Zlatan Ibrahimovic: lanciatelo! Origi con copertura.

SAMPDORIA – HELLAS VERONA

Sampdoria

No al tridente difensivo blucerchiato, mentre si possono salvare Zanoli e Augello. Poco da pescare in ottica Fantacalcio nel centrocampo degli uomini di Stankovic. Si è sbloccato Djuricic, merita una chance. Manolo Gabbiadini è l’uomo che può accendere le speranze blucerchiate.

Hellas Verona

Hien più dei compagni di reparto, via libera a Doig e Faraoni. Tameze e Duda per la sufficienza, Darko Lazovic è l’uomo più pericoloso degli scaligeri. In dubbio Ngonge, occasione per Verdi. Può essere la partita per lanciare Gaich.

FIORENTINA – LECCE

Fiorentina

Milenkovic potrebbe essere un fattore sui calci piazzati. Biraghi più di Dodò per la propensione all’assist. Amrabat da sufficienza, mentre Mandragora ha dimostrato di essere pericoloso con i suoi inserimenti. Arthur Cabral ha trovato la via del gol e non si vorrà fermare proprio adesso. Nico Gonzalez per il fattore rigori. Jovic con copertura, così come Brekalo e Sottil. Attenzione alla mina vagante Saponara.

Lecce

Baschirotto più di Umtiti, no a Gendrey. Hjulmand per la sufficienza, J. Gonzalez da buon voto. Gabriel Strefezza è sempre il più pericoloso dei giallorossi. E non scordiamoci il fattore rigori. Di Francesco più di Banda.

TORINO – NAPOLI

Torino

No a Djidji e Rodriguez. Per questo turno cautela anche con Schuurs e Buongiorno. Da evitare anche Linetty, può andare in sofferenza contro il centrocampo del Napoli. Karamoh azzardo, ma ci vuole una copertura. Vlasic verso il recupero, ma non è la giornata per rilanciarlo. Tony Sanabria, invece, potrebbe trovare la via del gol.

Napoli

Torna dalla squalifica Mario Rui, Kim più di Rrahmani. Lobotka per la solita sufficienza, ma i bonus (per ora) sono solo un miraggio. Ok Anguissa, Zielinski vorrà sbloccarsi anche in campionato. Lozano e Politano a prescindere dal minutaggio, mentre Elmas si può lanciare con copertura. Sono le partite di Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia.

LAZIO – ROMA

Lazio

Squalificato Marusic, occasione per Luca Pellegrini? Si può lanciare, ma assicuratevi una copertura. Ok Casale e Romagnoli. Si può premiare Vecino, mentre non ci sono dubbi su Milinkovic-Savic e Pedro. Felipe Anderson falso nove è sempre una buona idea, fiducia a Zaccagni ma l’uomo del momento in casa Lazio è Pedro.

Roma

Smalling più di Mancini e Ibanez, così come Spinazzola più di Zalewski. Matic e Cristante per la solita sufficienza e poco altro. Brutto colpo alla testa per Pellegrini: salterà la sfida (da ex) contro il Sassuolo. Sempre e solo sì per Paulo Dybala. Approvato Abraham, così come Belotti a prescindere dal minutaggio.

INTER – JUVENTUS

Inter

Potrebbe tornare Skriniar, Darmian più di Bastoni. Si può premiare Gosens, mentre Dumfries non sta attraversando il suo miglior periodo: cautela. Brozovic per la sufficienza, via libera a Barella e Mkhitaryan. Fiducia a Lukaku, Lautaro Martinez non si discute. Dzeko a prescindere dal minutaggio.

Juventus

Le condizioni dei giocatori bianconeri saranno da valutare fino all’ultimo momento, state pronti a cambiare in base alle notizie che arriveranno nell’arco della giornata. Danilo è l’uomo del momento in casa bianconeri. Bremer è sempre un’insidia sui calci piazzati. Fagioli più di Locatelli, mentre si può lanciare Rabiot. Angel Di Maria è la luce della squadra di Allegri. Kostic in crescita: il piede è caldo (arriverà il +3 al Fantacalcio?). Alti e bassi per Vlahovic, ma non lasciatelo fuori altrimenti vi potreste pentire della scelta.