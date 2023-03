Fantacalcio, Cabral: ora o mai più. É tornato Nzola, sono le partite di Di Maria

Torna la Serie A! Ed è subito tempo di big match con Napoli–Lazio che aprirà la venticinquesima giornata di Serie A. Un turno segnato dalle grandi sfide, infatti, dopo la sfida di questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, domani (alle 20.45) sarà il turno di Fiorentina–Milan. Mentre domenica sera, sempre alle 20.45, si accendono le luci dell’Olimpico con la sfida tra Roma e Juventus. Ma, adesso, vediamo i consigli per il Fantacalcio.

NAPOLI – LAZIO

Napoli

Squalificato Mario Rui, ci sarà Olivera al suo posto, ma gli si può preferire Di Lorenzo. Così come Kim più Rrahmani. Lobotka da ampia sufficienza. Via libera ad Elmas: potrebbe partire titolare al posto di Zielinski. Ok Lozano, Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen non si discutono. Politano e Simeone a prescindere dal minutaggio, ma con copertura.

Lazio

Meglio evitare il reparto arretrato biancoceleste, uno su tutti: Patric. Cataldi da sufficienza, ma attenzione al malus in questa partita. Milinkovic-Savic non si può tenere fuori, così come Luis Alberto: sono le sue serate. Approvati Felipe Anderson e Zaccagni, Immobile senza alcun tipo di dubbio.

MONZA – EMPOLI

Monza

Torna in porta Di Gregorio e non si può far altro che schierarlo. Izzo più dei compagni di reparto. Via libera a Ciurria e Carlos Augusto, sono sempre gli uomini più pericolosi dei brianzoli. Pessina per il fattore rigori. Ok Petagna e Caprari, Mota a prescindere dal minutaggio.

Empoli

Parisi più dei compagni di reparto. Marin da sufficienza, no ad Akpa Akpro: troppi malus. Attenzione agli inserimenti di Bandinelli, Tommaso Baldanzi sempre un’ottima idea. Caputo con copertura, occasione per Piccoli e Satriano: si possono schierare in caso di piena emergenza.

ATALANTA – UDINESE

Atalanta

Torna Demiral, via libera a Toloi. Zappacosta è sempre una buona idea, no a Maehle. Koopmeiners più di de Roon, Ederson per la sufficienza. Fiducia ad Ademola Lookman: il rendimento è calato, ma la squadra di Gasperini prescinde dalle sue giocate, continuate a dargli fiducia. Boga a prescindere dal minutaggio, nessun dubbio su Hojlund. Muriel? È un ex…

Udinese

Bijol più di Perez e Becao. Via libera a Udogie, Pereyra con copertura. No a Walace, si possono premiare gli inserimenti di Lovric. Success poco incisivo sotto il profilo dei bonus, Beto sarà la mina vagante di Sottil a Bergamo.

FIORENTINA – MILAN

Fiorentina

Potrebbe tornare Milenkovic al centro della difesa, ma se non dovesse farcela pronto Martinez Quarta. Biraghi più Dodò per il fattore calci piazzati. Milan gara difficile, ma Bonaventura ha il fascino dell’ex mentre si può concedere un turno ad Amrabat (il rischio malus è alto). Nico Gonzalez tra alti e bassi, ma potrebbe essere la sorpresa di giornata. Assoluto fiducia ad Arthur Cabral.

Milan

I rossoneri di Stefano Pioli potrebbero essere già con la testa a Londra: attenzione alle possibili sorprese di formazione. Calabria solo con copertura, ok Thiaw e Tomori. Sempre e solo sì a Theo Hernandez, mentre si può concedere un turno di riposo a Saelemaekers. Charles De Ketelaere possibile sorpresa di giornata. Rebic ha il fascino dell’ex, ma è approvato solo in attacchi in piena emergenza. Giroud a prescindere dal minutaggio.

SPEZIA – HELLAS VERONA

Spezia

Holm ancora alle prese con qualche guaio fisico, si può lanciare Reca. Gyasi perde appetibilità da esterno, no a Bourabia e Ampadu: troppi malus. Ok Verde, sempre e solo sì a Mbala Nzola.

Hellas Verona

Hien più dei compagni di reparto. È tornato Faraoni e si può lanciare, Doig sempre una buona idea. Tameze per la sufficienza, Duda in cabina di regia potrebbe trovare il primo assisti in Italia. Darko Lazovic è la luce di questo Hellas e non si può fare a meno di schierarlo titolare. Via libera anche al frizzante Ngonge, Gaich solo in emergenza.

SAMPDORIA – SALERNITANA

Sampdoria

Nuytinck più di Gunter e Amione. Ok Augello, no a Leris. Winks per la sufficienza, convince meno Cuisance. Squalificato Gabbiadini, riflettori puntati su Jesé Rodriguez: potrebbe avere la chance dal 1′. Abdelhamid Sabiri dovrà caricarsi i blucerchiati sulle spalle e attenzione ai piazzati: buona pedina di giornata. Convince meno, invece, Lammers.

Salernitana

È tornato Mazzocchi e non possiamo far altro che schierarlo titolare (a prescindere dal minutaggio). No al tridente difensivo, attenzione al destro velenoso di Sambia. Coulibaly per la sufficienza, sempre e solo sì ad Antonio Candreva. Dia con copertura, Piatek a prescindere dal minutaggio (Marassi gli porta bene).

INTER – LECCE

Inter

Darmina è l’uomo più brillante del reparto difensivo nerazzurro: approvato. Acerbi più di Bastoni, Dumfries sottotono ma può essere la partita per riprendersi l’Inter. Brozovic per la sufficienza, buon momento di forma per Calhanoglu: confermatelo! Sempre e solo sì a Barella, Lautaro Martinez senza alcun dubbio. Dzeko e Lukaku a prescindere dal minutaggio.

Lecce

Squalificato Baschirotto, da evitare il reparto difensivo dei salentini. Hjulmand da malus, Gabriel Strefezza è l’uomo più velenoso dei giallorossi. Attenzione a Colombo: aria di derby. Di Francesco più di Banda.

ROMA – JUVENTUS

Roma

Via libera a Smalling, attenzione a Mancini: cartellino facile. Spinazzola, da ex, convince più di Karsorp e Zalewski. Matic e Cristante potrebbero soffrire Di Maria, anche per loro il cartellino potrebbe essere dietro l’angolo. Stagione complicata per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma non convince, non solo dal punto di vista del rendimento ma, soprattutto, su quello fisico. Via libera a Paulo Dybala: è l’uomo più atteso della serata. Ok Abraham, cautela con Belotti.

Juventus

Danilo ha preso per mano i bianconeri: titolare senza alcun tipo di dubbio. Bremer più di Alex Sandro, no a De Sciglio. Approvati Kostic e Rabiot, Locatelli da sufficienza e poco altro. Angel Di Maria vorrà rispondere colpo su colpo al connazionale Dybala: si prospettano magie all’Olimpico. Vlahovic senza nessun tipo di dubbi nonostante i suoi alti e bassi.

SASSUOLO – CREMONESE

Sassuolo

Erlic più di Ruan, così come Zortea più di Rogerio. Premiate gli inserimenti di Frattesi, no a Matheus Herinque. Squalificato Berardi, ok Bajrami. Armand Laurienté può accendere la partita in qualsiasi momento, scommessa Defrel. Pinamonti con copertura.

Cremonese

Emanuele Valeri è sempre una buona opzione di giornata: il piede è caldo. Sernicola da sufficienza, no a Pickel. Attenzione agli inserimenti di Benassi. Tsadjout in fiducia, ok Okereke.

TORINO – BOLOGNA

Torino

Schuurs è la miglior opzione del reparto difensivo granata. Ilic più di Linetty, approvato Miranchuk. Buon momento di forma per Karamoh, via libera a Tony Sanabria.

Bologna

Posch è sempre una buona idea, ok anche Cambiaso. Dominguez sempre più padrone del centrocampo di Thiago Motta. Riccardo Orsolini è l’uomo del momento, Soriano da ex. Torna Arnautovic: è l’uomo più atteso e si può mettere a prescindere dal minutaggio.