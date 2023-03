La Fiorentina con Mediacom come sponsor prende 25 milioni, Lazio ed Atalanta un quinto di meno

La Juve fa storia a sé e probabilmente ha messo a bilancio quello che avrebbe più o meno incassato da altri sponsor (non a caso da Adisas percepisce 51 milioni). fiorentina, Sassuolo e Cremonese, invece, non avrebbero avuto lo stesso livello di sponsorizzazione se si fossero affidate al mercato esterno. Per dire, il club di Commisso può essere paragonato, per importanza e dimensione globale (valore, bacino d’utenza, ecc.) a una Lazio o a un’Atalanta. Beh, queste due società prendono dal main sponsor 6 e 5 milioni di euro, un quinto dei viola. La Fiorentina poi alla voce main sponsor Mediacom nel 2020-21, seconda stagione di Rocco Commisso presidente, aveva messo ben 40 milioni, l’anno scorso invece 25 come adesso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

