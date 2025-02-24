Dal Viola Park: rientro incerto per Kean, nuovi esami nei prossimi giorni. Poche speranze per Adli

Radio Bruno ha fatto il punto in casa viola dopo la sconfitta di ieri a Verona. La Fiorentina si è allenata in mattinata, visto la partita di venerdì. Lavoro di scarico per chi è ha giocato ieri, ment...

A cura di Gabriele Montagnani 24 febbraio 2025 15:30

Condividi