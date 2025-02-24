Dal Viola Park: rientro incerto per Kean, nuovi esami nei prossimi giorni. Poche speranze per Adli
Radio Bruno ha fatto il punto in casa viola dopo la sconfitta di ieri a Verona. La Fiorentina si è allenata in mattinata, visto la partita di venerdì. Lavoro di scarico per chi è ha giocato ieri, ment...
Radio Bruno ha fatto il punto in casa viola dopo la sconfitta di ieri a Verona. La Fiorentina si è allenata in mattinata, visto la partita di venerdì. Lavoro di scarico per chi è ha giocato ieri, mentre allenamento normale per gli altri. Moise Kean è tornato a Firenze nella notte, come riferito direttamente dal club. Il centravanti verrà seguito dai medici della Fiorentina ed esterni al club viola. Nei prossimi giorni farà tantissimi test per capire l'entità del trauma cranico, ma ad oggi non è possibile dare una data di rientro precisa. Molto difficilmente verrà convocato per la sfida di lunedì contro il Lecce. Pochissime speranze per il ritorno di Adli tra i convocati, mentre per Colpani e Gudmundsson dovremo ancora aspettare qualche settimana.